Dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng tại Đồng bằng sông Cửu Long

TP - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa ghi dấu thành tựu y khoa có ý nghĩa đặc biệt, khi lần đầu tiên tại ĐBSCL phối hợp lấy và vận chuyển thành công năm đơn vị tạng, giác mạc từ người hiến chết não để ghép cho các bệnh nhân đang chờ đợi.

Hoạt động được thực hiện với sự hỗ trợ của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cùng các bệnh viện tuyến Trung ương.

Ê-kíp ghép thận từ người hiến chết não tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

Người hiến tạng là anh L.M.P. (35 tuổi, quê Sóc Trăng), nhập viện ngày 4/11/2025 trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Anh P. tiên lượng rất nặng, tri giác thấp, suy hô hấp và đa chấn thương. Dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sức tích cực, sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê sâu, không còn hy vọng hồi phục. Trong nỗi đau mất mát tột cùng, gia đình anh đã quyết định hiến mô và tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.

Ngay sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình, bệnh viện kích hoạt quy trình chuyên môn và pháp lý theo quy định về xác định chết não; đồng thời huy động ê-kíp hồi sức ngoại duy trì chức năng các tạng ở trạng thái tối ưu. Cuộc hội chẩn mở rộng với các chuyên gia đầu ngành được tổ chức khẩn trương để thống nhất kế hoạch lấy, ghép tạng. Năm đơn vị tạng và giác mạc được lấy thành công, ngay lập tức bước vào “cuộc chạy đua với thời gian” để đến với các bệnh nhân đang chờ đợi sự sống.