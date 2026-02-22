Tết không thuốc lá - món quà sức khỏe cho năm mới

TP - Tết Nguyên đán luôn là thời khắc đặc biệt trong năm, khi mỗi gia đình Việt Nam gác lại những bộn bề lo toan của năm cũ để sum vầy, quây quần bên nhau và trao gửi những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Trong không khí ấm áp ấy, “sức khỏe” không chỉ là một lời chúc quen thuộc đầu Xuân, mà còn là những lựa chọn rất cụ thể trong đời sống hằng ngày - trong đó có việc nói không với thuốc lá.

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng trong phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, bên cạnh thuốc lá điếu truyền thống, sự xuất hiện của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine mới đang đặt ra những thách thức mới đối với sức khỏe cộng đồng. Được quảng bá với hình ảnh “hiện đại”, “ít hại”, “không khói”, các sản phẩm này dễ khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lầm tưởng rằng chúng an toàn hơn. Trên thực tế, dù ở bất kì hình thức nào, nicotine vẫn là chất gây nghiện mạnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, tim mạch và hệ hô hấp.

Điều đáng lo ngại là các sản phẩm thuốc lá mới thường có thiết kế bắt mắt, nhiều hương vị, dễ tiếp cận, vô tình làm giảm sự cảnh giác của thanh thiếu niên. Với người trẻ, nicotine có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tập trung, học tập, cảm xúc và sự phát triển lâu dài. Những “làn khói mới” ấy vì thế không chỉ là vấn đề của riêng người sử dụng, mà còn tác động trực tiếp đến gia đình và những người xung quanh thông qua khói thuốc thụ động và môi trường sống kém lành mạnh.

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, khi các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ được triển khai và nhận thức của người dân được nâng cao, những tác động tích cực đã xuất hiện rõ rệt, đặc biệt trong việc bảo vệ sức khỏe giới trẻ. Điều đó khẳng định rằng, một môi trường sống không khói thuốc - dù là khói thuốc điếu hay các dạng nicotine mới hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu mỗi cá nhân, mỗi gia đình cùng chung tay.

Nhân dịp năm mới, bà Sandra Mullin, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Chính sách và Truyền thông của Vital Strategies - tổ chức luôn đồng hành cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong suốt thời gian qua, gửi tới các gia đình Việt Nam thông điệp về một mùa Xuân không khói thuốc: “Năm mới là thời điểm của những khởi đầu tích cực. Lựa chọn một cái Tết không thuốc lá, không nicotine chính là món quà ý nghĩa nhất mà mỗi gia đình có thể dành cho con em mình - một khởi đầu khỏe mạnh, an toàn và tràn đầy hi vọng cho tương lai”.