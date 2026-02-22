Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh năm 2026: Nâng cao chất lượng, hướng tới quốc tế hóa

TP - Bước vào mùa tuyển sinh năm 2026, Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) xác định rõ định hướng phát triển trên nền tảng những kết quả tích cực đạt được trong năm 2025, đồng thời chuyển mạnh từ tư duy “tuyển đủ” sang “tuyển chọn”, lấy chất lượng và tính bền vững làm trọng tâm.

Định hướng này được triển khai nhất quán trong Chiến lược phát triển Đại học Công nghiệp Hà Nội giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2035, với mục tiêu duy trì quy mô người học chính quy dài hạn ở mức khoảng 32.000 người, bảo đảm sự cân đối giữa quy mô đào tạo, năng lực đội ngũ và chất lượng học thuật.

Năm 2025, nhờ sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức xét tuyển cùng uy tín đào tạo đã được khẳng định, HaUI hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, song số lượng thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển học sinh giỏi và chứng chỉ quốc tế tăng lên rõ rệt, phản ánh sự cải thiện về chất lượng đầu vào và mức độ đa dạng của nguồn tuyển.

Cùng với kết quả về số lượng, HaUI đặc biệt chú trọng yếu tố khách quan và khoa học trong xét tuyển. Quy tắc quy đổi điểm giữa các phương thức được xây dựng chặt chẽ, bám sát phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, không áp dụng cộng điểm thưởng tràn lan. Cách tiếp cận này khiến điểm chuẩn bình quân năm 2025 giảm nhẹ so với năm 2024, song phản ánh đúng năng lực thực chất của người học và bảo đảm công bằng giữa các phương thức tuyển sinh. Phân tích kết quả học tập của sinh viên các khóa gần đây cũng cho thấy nhóm sinh viên trúng tuyển qua phương thức đánh giá năng lực và đánh giá tư duy có kết quả học tập tích cực, tạo cơ sở để tiếp tục duy trì và hoàn thiện các phương thức này trong năm 2026.

Một điểm sáng nổi bật trong năm 2025 là công tác tuyển sinh sau đại học. Kết quả tuyển sinh tiến sĩ và thạc sĩ năm 2025 tăng trưởng mạnh so với 2024. Nhiều ngành đào tạo trọng điểm như Hệ thống thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc tiếp tục hoàn thành và vượt chỉ tiêu, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng tỷ lệ người học sau đại học lên khoảng 20% tổng quy mô đào tạo, phù hợp với định hướng phát triển.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo nhu cầu nhân lực đến năm 2030, HaUI xác định phương án tuyển sinh năm 2026 với những điều chỉnh mang tính chiến lược. Nhà trường dự kiến tuyển 8.300 chỉ tiêu cho 71 ngành/chương trình đào tạo đại học chính quy (trong đó có 15 chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh; 04 chương trình đào tạo mới: Công nghệ sinh học, Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch bán dẫn, Công nghệ vật liệu). Các phương thức xét tuyển cơ bản được giữ ổn định nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, trong khi các tiêu chí phụ và tổ hợp xét tuyển được tinh chỉnh để nâng cao hiệu quả sàng lọc và chất lượng đầu vào, bảo đảm kiểm soát quy mô phù hợp với năng lực đào tạo dài hạn.

Song song với đó, Nhà trường đẩy mạnh quốc tế hóa trong tuyển sinh và đào tạo. Công tác truyền thông tuyển sinh được đổi mới theo hướng chuyên sâu, tăng cường kết nối với các trường THPT, làm rõ sự khác biệt của các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và các chương trình hợp tác quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để từng bước đạt mục tiêu sinh viên quốc tế chiếm khoảng 3% tổng số người học, góp phần xây dựng môi trường học thuật đa văn hóa và hội nhập.

Đối với đào tạo sau đại học, HaUI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với trên 400 chỉ tiêu thạc sĩ và trên 100 chỉ tiêu tiến sĩ mỗi năm, gắn công tác tuyển sinh với các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo.