Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: IU - UWE cho tôi nền tảng để tự tin bước ra thế giới

TP - Không phải ngẫu nhiên mà cái tên Lê Nguyễn Bảo Ngọc thường xuyên được nhắc đến trong các diễn đàn dành cho giới trẻ, giáo dục và phát triển bền vững. Đằng sau danh hiệu Hoa hậu Liên lục địa 2022, Miss World Vietnam 2024 hay Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025 là một hành trình học tập bền bỉ, có chiều sâu - nơi tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội song hành cùng nhau.

Tháng 11/2025, Bảo Ngọc tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Kinh doanh chương trình liên kết giữa Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM và University of the West of England. Với Ngọc, đây không chỉ là cột mốc học thuật, mà còn là dấu ấn của một chặng đường trưởng thành - từ cô sinh viên rời Cần Thơ lên TPHCM học tập, đến hình ảnh một người trẻ tự tin hội nhập, biết mình là ai và muốn đóng góp điều gì cho cộng đồng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong ngày lễ tốt nghiệp

Điều gì đã khiến Ngọc lựa chọn chương trình liên kết ngành Quản trị Kinh doanh giữa Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG-HCM và University of the West of England cho hành trình đại học của mình?

Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Khi chọn đại học, Ngọc không chỉ tìm một nơi để học kiến thức, mà tìm một môi trường giúp mình mở rộng tư duy và trưởng thành. Chương trình IU - UWE cho Ngọc cơ hội tiếp cận phương pháp đào tạo quốc tế ngay tại Việt Nam, nơi sinh viên được khuyến khích đặt câu hỏi, tranh luận và chủ động học tập. Chính “không gian mở” ấy đã giúp Ngọc tự tin hơn rất nhiều.

Theo Ngọc, điểm khác biệt lớn nhất của chương trình liên kết IU - UWE so với các chương trình đào tạo khác là gì?

Bảo Ngọc: Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách học. Ở IU - UWE, sinh viên không học thụ động mà phải tham gia vào quá trình xây dựng bài học. Mỗi buổi học là một cuộc trao đổi hai chiều, nơi sinh viên được phản biện, bảo vệ quan điểm và học cách tôn trọng sự khác biệt. Điều đó giúp Ngọc hình thành tư duy logic, khả năng trình bày và làm việc trong môi trường quốc tế.

Những kỹ năng nào Ngọc cảm thấy mình phát triển rõ nhất nhờ chương trình đào tạo này?

Bảo Ngọc: Ngọc phát triển rõ nhất là tư duy phản biện và kỹ năng giao tiếp. Việc học bằng tiếng Anh, làm việc nhóm đa văn hóa và thường xuyên thuyết trình giúp Ngọc tự tin khi đứng trước đám đông. Đây là nền tảng rất quan trọng, không chỉ trong học tập mà cả khi Ngọc tham gia các diễn đàn quốc tế hay đảm nhận vai trò của một Hoa hậu.

Nền tảng từ IU - UWE đã hỗ trợ Ngọc như thế nào trên hành trình chinh phục các danh hiệu và hoạt động cộng đồng?

Bảo Ngọc: Với Ngọc, vương miện không chỉ là nhan sắc mà còn là tri thức và bản lĩnh. Những gì Ngọc học được ở IU – UWE giúp Ngọc biết cách phân tích vấn đề, truyền đạt thông điệp rõ ràng và có chiều sâu. Khi tham gia các hoạt động cộng đồng hay dự án vì phát triển bền vững, Ngọc hiểu rằng giá trị mình mang lại nằm ở sự hiểu biết và trách nhiệm xã hội.

Ngọc muốn gửi gắm điều gì tới các bạn trẻ đang cân nhắc lựa chọn chương trình học trong bối cảnh hội nhập hiện nay?

Bảo Ngọc: Ngọc nghĩ điều quan trọng nhất là chọn môi trường giúp bạn phát triển toàn diện, không chỉ học để có bằng mà học để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Đừng ngại thử thách và bước ra khỏi vùng an toàn. Mỗi trải nghiệm trong giảng đường hôm nay sẽ là hành trang quý giá để bạn tự tin bước ra thế giới ngày mai.