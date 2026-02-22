Trường Đại học Hàng hải Việt Nam: Xây dựng trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, phát triển bền vững kinh tế biển

TP - Ngay từ đầu năm học 2025-2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là trường trọng điểm quốc gia về đào tạo, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển, giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án).

Tập trung lĩnh vực trọng điểm, chiến lược

Mục tiêu Đề án là phát triển Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác chuyển giao, ứng dụng công nghệ, sản xuất thử nghiệm. Trong đó, lĩnh vực giao thông vận tải biển và kinh tế biển đạt trình độ khu vực và thế giới. Là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc nhóm hàng đầu châu Á trong lĩnh vực hàng hải, kinh tế biển và đại dương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm việc với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

PGS.TS Phạm Xuân Dương – Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết, ngay sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án, nhà trường đã ban hành Chương trình hành động nhằm xây dựng kịch bản, kế hoạch triển khai với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là, mở rộng quy mô đào tạo, tập trung các ngành, lĩnh vực trọng điểm, chiến lược là thế mạnh của trường liên quan trực tiếp đến kinh tế biển, như: Khoa học hàng hải, cơ khí động lực; Đóng tàu, điều khiển và tự động hóa; Logistics; Công trình biển nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước.

Phát triển các chương trình đào tạo tài năng và chuyên sâu ở trình độ đại học và sau đại học; mở rộng phát triển các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ (ưu tiên dạy bằng tiếng Anh) thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục uy tín quốc tế, các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế.

Đổi mới phương pháp đào tạo, nghiên cứu theo hướng chú trọng đào tạo gắn với thực hành kỹ năng, kỹ thuật cao, đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển kho học liệu số.

Xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo

Khuôn viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tại TP Hải Phòng

Theo thầy Hiệu trưởng Phạm Xuân Dương, về hạ tầng, nhà trường sẽ tập trung đầu tư mới, nâng cấp hiện đại hóa, mở rộng các cơ sở đào tạo, hạ tầng kỹ thuật, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành để đáp ứng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong đó, xây dựng mới Trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0; Trung tâm đổi mới sáng tạo và tiến tới phát triển thành Trung tâm quốc tế đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học – công nghệ về các ngành, lĩnh vực kinh tế biển, đại dương. Đẩy mạnh kiểm định quốc tế, mở rộng chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, hoàn thiện mô hình quản trị đại học theo hướng hiện đại, thông minh, hiệu quả.

Nhà trường sẽ xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá nhằm thu hút giảng viên giỏi, chuyên gia, nhà khoa học tài năng trong và ngoài nước đến giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật. Đồng thời, mở rộng cơ chế cử giảng viên, nghiên cứu viên trực tiếp tham gia đào tạo, nghiên cứu thực tiễn tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo. Nâng cấp các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm phục vụ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, ưu tiên lĩnh vực trọng điểm, chiến lược.

Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình, giải pháp đột phá nhằm huy động nguồn lực đầu tư, ươm tạo sản phẩm nghiên cứu, thương mại hóa tài sản trí tuệ. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ khởi nguồn; tăng cường gắn kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác công - tư.