Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Số Đặc Biệt

Google News

Bảo hiểm xã hội thành phố Huế nỗ lực vượt khó bảo đảm an sinh xã hội

p.v
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Năm 2025, trong bối cảnh Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chịu tác động nặng nề của lũ lụt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Huế vẫn duy trì hoạt động ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

bao-hiem-xa-hoi-hue.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thuỳ Giang (thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của BHXH TP Huế

Đến cuối năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Toàn thành phố có 160.912 người tham gia BHXH, đạt 29,97% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 6.372 người so với năm 2024; trong đó BHXH bắt buộc 137.864 người, BHXH tự nguyện 23.048 người. Số người tham gia BHYT đạt 1.175.965 người, tỷ lệ bao phủ 98,94% dân số, vượt 3,69% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2025 đạt trên 4.919 tỷ đồng, bằng 104,17% kế hoạch, tăng 535 tỷ đồng so với năm trước. Công tác chi trả các chế độ được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quản lý quỹ, phòng chống lạm dụng, trục lợi tiếp tục được tăng cường.

Trong năm, BHXH thành phố đã giải quyết 2.600 hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng; 11.500 hồ sơ trợ cấp một lần; chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 75.000 lượt người; phối hợp giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 9.500 lao động. Đơn vị đang quản lý, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 35.800 người, với mức chi bình quân 230 tỷ đồng/tháng. Năm 2025, tổng chi cho 2,5 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT là 3.512 tỷ đồng. Tổng chi BHXH, BHYT, BHTN toàn thành phố đạt 7.312,5 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2024. Chi phí quản lý thực hiện đúng quy định, đạt 100% dự toán được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, BHXH thành phố Huế triển khai chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”, vận động trao tặng 4.308 thẻ BHYT, góp phần hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ y tế.

Với kết quả đạt được và sự đồng lòng của toàn ngành, BHXH thành phố Huế được kỳ vọng tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2026, đóng góp thiết thực vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững của thành phố.

p.v
#Bảo hiểm xã hội thành phố Huế nỗ lực vượt khó bảo đảm an sinh xã hội

Cùng chuyên mục