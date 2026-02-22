Bảo hiểm xã hội thành phố Huế nỗ lực vượt khó bảo đảm an sinh xã hội

TP - Năm 2025, trong bối cảnh Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chịu tác động nặng nề của lũ lụt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Huế vẫn duy trì hoạt động ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thuỳ Giang (thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của BHXH TP Huế

Đến cuối năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Toàn thành phố có 160.912 người tham gia BHXH, đạt 29,97% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 6.372 người so với năm 2024; trong đó BHXH bắt buộc 137.864 người, BHXH tự nguyện 23.048 người. Số người tham gia BHYT đạt 1.175.965 người, tỷ lệ bao phủ 98,94% dân số, vượt 3,69% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2025 đạt trên 4.919 tỷ đồng, bằng 104,17% kế hoạch, tăng 535 tỷ đồng so với năm trước. Công tác chi trả các chế độ được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quản lý quỹ, phòng chống lạm dụng, trục lợi tiếp tục được tăng cường.

Trong năm, BHXH thành phố đã giải quyết 2.600 hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng; 11.500 hồ sơ trợ cấp một lần; chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 75.000 lượt người; phối hợp giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 9.500 lao động. Đơn vị đang quản lý, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 35.800 người, với mức chi bình quân 230 tỷ đồng/tháng. Năm 2025, tổng chi cho 2,5 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT là 3.512 tỷ đồng. Tổng chi BHXH, BHYT, BHTN toàn thành phố đạt 7.312,5 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2024. Chi phí quản lý thực hiện đúng quy định, đạt 100% dự toán được giao.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, BHXH thành phố Huế triển khai chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn - Mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Bính Ngọ”, vận động trao tặng 4.308 thẻ BHYT, góp phần hỗ trợ người yếu thế tiếp cận dịch vụ y tế.

Với kết quả đạt được và sự đồng lòng của toàn ngành, BHXH thành phố Huế được kỳ vọng tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2026, đóng góp thiết thực vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững của thành phố.