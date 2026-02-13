Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chứng khoán bứt tốc phiên giao dịch cuối cùng của năm

Việt Linh
TPO - Phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất tỵ khép lại với việc VN-Index tăng 10 điểm, lên 1.824 điểm. Thị trường giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch, nhưng vẫn kịp tăng tốc ở những phút cuối hôm nay (13/2).

Ngay từ giờ mở cửa, tâm lý thận trọng bao trùm bảng điện, thanh khoản tăng chậm, chỉ số liên tục rung lắc quanh mốc 1.800 điểm, thậm chí có lúc lùi sâu về sát 1.790 điểm khi lực bán chiếm ưu thế. Thanh khoản buổi sáng rơi xuống mức rất thấp, phản ánh rõ tâm lý “giữ tiền ăn Tết” của nhà đầu tư. Tuy nhiên, dòng tiền bất ngờ quay trở lại vào buổi chiều, giúp VN-Index đảo chiều tăng trong những phút cuối.

a-t28-3939-7047.jpg
Phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất tỵ khép lại với việc VN-Index tăng 10 điểm, lên 1.824 điểm.

Các cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số gồm VIC, TCX, CTG và GEE, Ngược lại, BID, FPT, NVL và BVH chịu áp lực bán, lấy đi hơn 2 điểm, nhưng không đủ để làm thay đổi xu hướng chung.

Nhóm dầu khí đồng loạt khởi sắc như BSR tăng 2,5%, PVD tăng 3,%, PVS tăng 0,9%, PLX tăng 0,6%, PVC tăng 0,8%. Đây là nhóm hiếm hoi duy trì được sự đồng thuận, trong bối cảnh nhiều ngành khác phân hóa mạnh.

Sắc xanh cũng chiếm ưu thế ở nhóm ngân hàng, trụ đỡ quan trọng của thị trường trong phiên cuối năm. Dù diễn biến không còn quá bùng nổ, các mã nhà băng vẫn đóng vai trò giữ nhịp, với CTG, STB, HDB, TPB tăng điểm, trong khi BID và MBB điều chỉnh nhẹ. Nhóm chứng khoán giao dịch tích cực, tâm điểm là những cổ phiếu IPO, lên sàn trong năm qua như VPX, TCX dẫn đầu đà tăng. VPX tăng 5,6%.

Đáng chú ý, nhóm Gelex với bộ đôi GEE và GEX khi đều tăng kịch trần. Các cổ phiếu liên quan như EIB, VGC, VIX, GEL đồng loạt giữ sắc xanh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10 điểm (0,55%) lên 1.824,09 điểm. HNX-Index tăng 0,58 điểm (0,23%) lên 257,06 điểm. UPCOM-Index tăng 1,4 điểm (1,11%) lên 127,34 điểm Thanh khoản cải thiện so với phiên liền trước, giá trị giao dịch HoSE hơn 19.800 tỷ đồng, dù vậy vẫn thấp hơn đáng kể mức bình quân cả năm. Đây là trạng thái quen thuộc trước kỳ nghỉ dài.

Điểm cộng đáng chú ý là khối ngoại duy trì chuỗi mua ròng phiên thứ tư liên tiếp, với giá trị 220 tỷ đồng, mua ròng KDH, VIC, DGC, STB, HDB, trong khi vẫn mạnh tay bán ròng FPT.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính ngọ, thị trường sẽ nghỉ giao dịch từ thứ Hai ngày 16/2/2026 (29/12/2025 âm lịch) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 Tết âm lịch); giao dịch trở lại bình thường từ thứ Hai ngày 23/2/2026.

Việt Linh
