Hai trạm xăng dừng bán, TPHCM khẩn cấp tăng nguồn cung cho cao tốc

TPO - Trước việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 41+100 trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây tạm ngưng hoạt động, Sở Công Thương TPHCM đã phát văn bản khẩn yêu cầu toàn hệ thống doanh nghiệp đầu mối, phân phối và bán lẻ chủ động tăng nguồn cung, bảo đảm không để xảy ra thiếu nhiên liệu cục bộ.

Ngày 13/2, Sở Công Thương TPHCM cho biết, vừa có văn bản liên quan vụ hai trạm xăng dầu dừng bán trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo đó, Sở đã nhận được văn bản của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức cung ứng bổ sung xăng dầu khu vực tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây; trong đó nêu rõ hai điểm bán xăng tại khu vực trạm dừng nghỉ trên địa bàn Đồng Nai hiện đang tạm dừng hoạt động. Việc gián đoạn này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhiên liệu của phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc, nhất là trong giai đoạn lưu lượng vận tải và đi lại tăng cao.

Trước tình hình trên, cơ quan quản lý ngành công thương tại TPHCM đã nhanh chóng phối hợp liên tỉnh, ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động phương án điều tiết sản lượng nhằm duy trì nguồn cung liên tục cho khu vực lân cận tuyến đường.

Theo yêu cầu, các thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối xăng dầu phải chủ động nguồn hàng, sẵn sàng hỗ trợ các cửa hàng bán lẻ gần khu vực kết nối cao tốc khi phát sinh nhu cầu. Các doanh nghiệp cũng phải tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, giao nhận để bổ sung kịp thời sản lượng khi hệ thống bán lẻ đề nghị hỗ trợ.

Cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây

Đáng chú ý, trong khung giờ cao điểm, các đơn vị được yêu cầu triển khai phương án “tăng chuyến – tăng bồn – tăng sản lượng”, coi đây là giải pháp trọng tâm để duy trì hoạt động bán hàng ổn định, tránh nguy cơ thiếu xăng dầu khi lượng phương tiện tăng đột biến.

Song song đó, công tác giám sát hệ thống đại lý và cửa hàng trực thuộc cũng phải được siết chặt, không để xảy ra tình trạng gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn cung.

Đối với các cửa hàng bán lẻ nằm gần tuyến kết nối và đường dẫn lên xuống cao tốc, cơ quan chức năng đề nghị duy trì bán hàng ổn định, bố trí nhân sự và ca kíp hợp lý. Những điểm bán có điều kiện được khuyến khích kéo dài thời gian phục vụ, ưu tiên hoạt động 24/24 để đáp ứng nhu cầu tiếp nhiên liệu của người dân và doanh nghiệp vận tải.

Các cửa hàng cũng phải chủ động dự trữ tồn bể ở mức phù hợp, theo dõi sát tình hình tiêu thụ và báo ngay cho đơn vị cung cấp khi có dấu hiệu thiếu hàng để được điều tiết kịp thời. Đồng thời, cần bố trí bảng nhận diện “Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây” giúp phương tiện dễ dàng nhận biết.

Nhằm hạn chế rủi ro cho người dân và doanh nghiệp vận tải, Sở Công Thương TPHCM đề nghị các đơn vị cung cấp danh sách điểm bán xăng dầu gần các tuyến kết nối cao tốc để người dân chủ động lựa chọn.Đồng thời khuyến cáo người điều khiển phương tiện nên tiếp nhiên liệu trước khi lưu thông trên tuyến, tránh bị động do các điểm bán tại trạm dừng nghỉ đang tạm ngưng hoạt động.

Cũng tại công văn này, Sở Công Thương đã công bố danh sách một số điểm bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TPHCM gần các tuyến kết nối/đường dẫn lên xuống cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây: