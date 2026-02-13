Vinamilk “gặt” cùng lúc chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ và giải thưởng Vị ngon Thượng hạng

Nối dài hành trình chinh phục chứng nhận Clean Label Project từ năm 2022, đến nay đã có thêm 20 sản phẩm sữa tươi Vinamilk 100% đạt chuẩn tinh khiết Mỹ. Kết hợp cùng giải thưởng Superior Taste, Vinamilk một lần nữa khẳng định vị thế 'sữa tươi quốc dân' trong tâm trí người tiêu dùng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng thận trọng với các lựa chọn về sức khỏe như thực phẩm hay các sản phẩm dinh dưỡng, khái niệm “chất lượng” không chỉ về cảm nhận vị giác, mà đó là những chuẩn mực an toàn ngày càng khắt khe.

Với sữa tươi Vinamilk 100%, việc củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng được thể hiện qua việc đạt hai chuẩn quan trọng: chứng nhận quốc tế về độ tinh khiết và chất lượng vị ngon được thẩm định từ các các chuyên gia hàng đầu. Đây là nền tảng giúp giữ vững vị thế sữa tươi Vinamilk 100% trong giỏ hàng các gia đình Việt Nam nhiều năm qua.

Khắt khe hơn FDA Hoa Kỳ

Clean Label Project (CLP), tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ, được xây dựng với mục tiêu mang lại sự minh bạch trong việc ghi nhãn bao bì. Từ định hướng đó, CLP đánh giá các sản phẩm dựa trên bộ tiêu chí khắt khe về dư lượng kim loại nặng, siêu vi nhựa, cũng như các chất có hại khác trong sản phẩm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn này còn nghiêm ngặt hơn cả quy định của FDA Hoa Kỳ (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).

Vinamilk ứng dụng quy trình tiêu chuẩn quốc tế cho các sản phẩm. Ảnh: Duy Cường

Sữa tươi Vinamilk 100% đã xuất sắc vượt qua hơn 400 tiêu chí liên quan đến chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất để đạt chứng nhận Clean Label Project từ năm 2022 và liên tục mở rộng danh sách sản phẩm đạt được chứng nhận danh giá này từ đó đến nay. Việc được đánh giá xuyên suốt nhiều năm phản ánh một thực tế: chất lượng đầu vào và độ tinh khiết đủ ổn định để chịu được việc soi chiếu dài hạn, chứ không phải chỉ đạt ở một giai đoạn.

Ngoài chứng nhận Tinh khiết chuẩn Mỹ Clean Label Project, sữa tươi Vinailk còn đạt giải thưởng Vị ngon Thượng hạng Superior Taste, trở thành thương hiệu duy nhất tại Việt Nam đồng thời đạt bộ đôi danh giá này (*). Superior Taste giải thưởng đánh giá sản phẩm dựa trên 5 tiêu chí cảm quan Hedonic quốc tế và được thẩm định hoàn toàn ẩn danh bởi hội đồng hơn 200 chuyên gia hương vị toàn cầu, đảm bảo kết quả khách quan và đáng tin tưởng.

Nghiêm ngặt trong từng khâu sản xuất

Những chứng nhận và giải thưởng đáng tự hào trên là kết quả của một chiến lược đầu tư bài bản, từ hệ thống trang trại hiện đại đến các tiêu chuẩn quốc tế như Global G.A.P, được duy trì trong nhiều năm qua.

Trang trại Vinamilk xanh mát, mang đến những sản phẩm giàu dinh dưỡng từ thiên nhiên tốt cho sức khỏe. Ảnh: Vi Nam

Nguồn sữa tươi nguyên liệu chất lượng cao từ các trang trại được vận chuyển và đưa vào sản xuất theo quy trình khép kín tại hệ thống các nhà máy chế biến sữa hiện đại trên cả nước. Từng khâu, từ vắt, vận chuyển đến chế biến, đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm lưu giữ hương vị tự nhiên của sữa tươi, hàm lượng dinh dưỡng cao, đảm bảo an toàn khi đến tay người tiêu dùng.

Vinamilk luôn tuân thủ quy định nghiêm ngặt từ việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến vận chuyển và đưa sữa vào sản xuất khép kín để đảm bảo hương vị tươi ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao khi đến tay người tiêu dùng. Ảnh: Vi Nam

Với sứ mệnh “cho mọi trẻ em đều được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng nhất”, Vinamilk kiên trì theo đuổi triết lý phát triển đặt chất lượng làm trọng tâm. Qua đó, việc đạt đồng thời chứng nhận Clean Label Project và giải thưởng Superior Taste không chỉ khẳng định sự nghiêm ngặt trong sản xuất, mà còn là minh chứng cho tâm huyết bền bỉ của Vinamilk trong việc giữ trọn niềm tin nơi người tiêu dùng Việt.