Moody’s nâng triển vọng đối với ABBank từ “Ổn định” lên “Tích cực”

Ngày 13/02/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody's) đã công bố kết quả đánh giá xếp hạng tín nhiệm định kỳ đối với Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank). Theo đó, Moody's đã chính thức thay đổi triển vọng xếp hạng từ "Ổn định" sang "Tích cực".

Động lực đằng sau triển vọng "Tích cực"

Quyết định nâng triển vọng xếp hạng lần này dựa trên những đánh giá của Moody’s về những chuyển biến thực chất trong nền tảng tài chính của ABBank.

Theo đó, Moody’s đã thay đổi triển vọng xếp hạng của ABBank từ ‘Ổn định” sang ‘Tích cực”, phản ánh kỳ vọng vào việc tăng vốn thành công vào năm 2026 sẽ cải thiện hồ sơ tín dụng của ngân hàng.

Moody's đã giữ xếp hạng Đánh giá tín nhiệm cơ sở ở mức B3, đồng thời duy trì xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi ngân hàng dài hạn ở mức B2, xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn ở mức B1.

Cải thiện đáng kể trong chất lượng tài sản

Một trong những yếu tố then chốt dẫn đến đánh giá tích cực này là sự cải thiện rõ rệt trong chất lượng tài sản. Theo số liệu từ Moody’s, tỷ lệ nợ xấu của ABBank (bao gồm cả nợ xấu nội bảng và trái phiếu VAMC) đã giảm một cách ấn tượng. Tính đến 31/12/2025, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 2%, so với con số 7.5% ghi nhận vào tháng 12/2024.

Sự cải thiện này được thúc đẩy chủ yếu bởi công tác thu hồi nợ xấu được thực hiện quyết liệt và hiệu quả. Không chỉ giải quyết các khoản nợ tồn đọng, ABBank còn kiểm soát tốt rủi ro hình thành nợ xấu mới.

Song song với việc làm sạch bảng cân đối kế toán, hiệu quả hoạt động của ABBank cũng ghi nhận sự bứt phá. Khả năng sinh lời của ngân hàng đã được cải thiện đáng kể với tỷ suất lợi nhuận ròng trên tài sản hữu hình (ROTA) đạt 1.3% trong năm 2025, tăng đáng kể so với mức 0.3% của năm 2024.

Lộ trình để ABBank nâng hạng và tiềm năng từ tăng vốn

Mặc dù đã có những bước tiến đáng kể, Moody's cũng đưa ra những nhận định khách quan về các thách thức và điều kiện cần để ABBank có thể chính thức được nâng hạng tín nhiệm trong tương lai.

Moody's nêu rõ lộ trình nâng hạng cho ABBank sẽ tác động bởi sự thành công của kế hoạch tăng vốn. Cụ thể, tổ chức này có thể nâng xếp hạng của ABBank nếu ngân hàng thực hiện thành công đợt phát hành tăng vốn cải thiện tỷ lệ Vốn chủ sở hữu hữu hình trên Tài sản có rủi ro (TCE/RWA) trong khi vẫn duy trì được chất lượng tài sản và khả năng sinh lời ổn định sau khi tăng vốn.

Những đánh giá của Moody’s càng trở nên có cơ sở khi nhìn vào bức tranh thực tế về kết quả kinh doanh và các động thái chiến lược của ABBank trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Năm 2025 được xem là một năm "bội thu" của ABBank khi hiệu quả kinh doanh ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững. Lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ABBank đã đạt mức ấn tượng 3,522 tỷ đồng, hoàn thành gần 200% kế hoạch cả năm.

Bên cạnh kết quả kinh doanh ấn tượng, Ông Vũ Văn Tiền – Chủ tịch HĐQT ABBank chia sẻ, việc tăng vốn không chỉ giúp củng cố nền tảng tài chính mà còn thể hiện niềm tin của cơ quan quản lý và thị trường. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để ABBank tiến vào chu kỳ tăng trưởng mới, đáp ứng nhu cầu tín dụng dự báo sẽ tăng cao trở lại từ năm 2026.