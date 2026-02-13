Doanh nghiệp đổi mới tiếp thị Tết nhờ livestream, video trên sàn thương mại điện tử

Thương mại điện tử đang dần vượt ra khỏi vai trò kênh mua bán thuần túy, trở thành không gian trải nghiệm, nơi người tiêu dùng vừa giải trí, vừa tương tác và mua sắm.

Thị trường mua sắm Tết đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong cách người tiêu dùng ra quyết định. Bên cạnh giá bán và ưu đãi, yếu tố giải trí và trải nghiệm ngày càng chi phối hành vi mua hàng. Livestream và video ngắn trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) cũng vì vậy mà trở thành công cụ tiếp thị hiệu quả, giúp doanh nghiệp kích cầu tiêu dùng và tạo kết nối bền chặt hơn với khách hàng trong dịp Tết.

Yếu tố giải trí trở thành “chìa khóa” tăng doanh thu dịp Tết

Theo báo cáo e-Economy SEA 2025 do Google, Temasek và Bain & Company công bố, khoảng 60 đến 70% người dùng tại Đông Nam Á có xu hướng xem livestream hoặc video ngắn trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Xu hướng này cũng được ghi nhận rõ nét tại Việt Nam trong mùa Tết 2026, khi dữ liệu từ báo cáo “Bức tranh tiêu dùng dịp Tết 2026” của Shopee cho thấy các nội dung trên Shopee Live và Shopee Video thu hút gần 16 tỷ lượt xem, kéo theo số đơn hàng phát sinh qua hai hình thức này tăng 61% so với Tết 2025.

Nắm bắt sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu nội địa đã nhanh chóng đổi mới tư duy tiếp thị, xem livestream và video ngắn là “trụ cột” trong chiến lược bán hàng dịp Tết. Trong đó, The Haven Studio là một trong những thương hiệu thời trang sớm đầu tư bài bản vào nội dung giải trí tương tác.

Thương hiệu tập trung sản xuất các video ngắn thể hiện tính ứng dụng của sản phẩm, đồng thời kể câu chuyện hậu trường từ khâu ý tưởng đến tạo thành phẩm. Cách tiếp cận này giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị sản phẩm, tạo kết nối cảm xúc với thương hiệu và giúp doanh thu của The Haven Studio tăng trưởng tới 300% chỉ sau một năm triển khai hình thức này.

Các thương hiệu nội địa đẩy mạnh livestream như một kênh tiếp thị – bán hàng kết hợp giải trí

Chia sẻ về định hướng trong mùa cao điểm mua sắm, anh Vũ Phạm Quang Sáng, nhà sáng lập The Haven Studio cho biết: “Dịp Tết 2026 không còn là cuộc cạnh tranh về giá, mà là cuộc đua về giá trị và trải nghiệm. The Haven Studio đã hợp tác với các KOL và KOC có phong cách phù hợp để tạo nên các tuyến nội dung lan tỏa câu chuyện thương hiệu. Từ đó, doanh nghiệp có thêm không gian để lắng nghe, tương tác và thấu hiểu khách hàng, dần nâng cao trải nghiệm mua sắm một cách trọn vẹn”.

Ở góc độ người tiêu dùng, sự thay đổi này cũng mang lại nhiều giá trị thiết thực. Chia sẻ về thói quen mua sắm của mình, bạn Nguyễn Bảo Hân, nhân viên văn phòng tại TP. HCM, trước mỗi quyết định mua hàng dịp Tết, Hân thường dành thời gian xem livestream để quan sát sản phẩm thực tế, lắng nghe tư vấn và săn các ưu đãi giới hạn. “Mình thường theo dõi các phiên livestream trên Shopee không chỉ để săn ưu đãi mà còn để xem sản phẩm trực tiếp và nghe tư vấn từ thương hiệu hoặc KOL, nhờ đó yên tâm hơn khi mua sắm trực tuyến và không còn lo lắng mỗi lần đặt hàng,” Hân chia sẻ.

Tận dụng công nghệ từ sàn để tối ưu vận hành

Không chỉ các thương hiệu thời trang hay làm đẹp, nhóm ngành hàng tiêu dùng nhanh cũng đang tận dụng mạnh mẽ livestream và video để đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết. Theo khảo sát của Worldpanel by Numerator Việt Nam, hơn 70% hộ gia đình vẫn ưu tiên chi tiêu cho các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống và quà biếu tặng trong dịp này.

Với Message Coffee, livestream trở thành kênh chủ lực để doanh nghiệp có thể vừa bán hàng, vừa kể câu chuyện thương hiệu. Anh Vũ Việt Đức, đồng sáng lập Message Coffee cho biết, thay vì chỉ tập trung vào giá, thương hiệu đầu tư nhiều hơn vào việc xây dựng nội dung có tính tương tác cao, giúp người mua quan sát chi tiết từng hộp quà, từ bao bì đến chất lượng sản phẩm bên trong.

Tận dụng sức mạnh của nội dung tương tác, thương hiệu Message Coffee lồng ghép câu chuyện về chất lượng và quy trình sản xuất vào video ngắn, livestream.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng tận dụng các công cụ công nghệ và giải pháp từ Shopee, như ứng dụng AI để tối ưu hình ảnh, hỗ trợ sản xuất video và cải thiện hiển thị sản phẩm. Thương hiệu làm việc chặt chẽ với đội ngũ Shopee để cập nhật xu hướng thị trường, nhận tư vấn chiến lược và điều chỉnh nội dung phù hợp với hành vi người tiêu dùng.

Anh Đức nhận định rằng livestream không đơn thuần là hoạt động bán hàng, mà còn là kênh kết nối và kể chuyện hiệu quả: “Thông qua các buổi phát sóng trực tiếp, hành trình từ hạt cà phê nông sản Việt Nam đến thành phẩm được truyền tải sinh động và nhiều lớp ý nghĩa hơn. Phản hồi sau khi mua hàng cũng cho thấy người tiêu dùng cảm thấy hứng thú và vui vẻ hơn khi mua hàng thông qua hình thức này”.

Từ năm 2025, Message Coffee đẩy mạnh đầu tư vào kênh livestream với thời lượng phát sóng lên đến 10 tiếng mỗi ngày. Việc gia tăng tần suất và tối ưu nội dung livestream kết hợp video ngắn đã giúp doanh số từ kênh này tăng gấp đôi, qua đó trở thành hướng đi trọng tâm mà thương hiệu tiếp tục tập trung trong năm 2026.

Shopee đồng hành cùng nhà bán đón đầu xu hướng tiếp thị mới

Trước sự thay đổi trong hành vi và nhu cầu mua sắm, Shopee đồng hành cùng nhà bán triển khai các hình thức tiếp thị phù hợp, kết hợp công cụ hỗ trợ từ nền tảng và các phiên mega livestream theo từng dịp như “Siêu Sale Năm Mới 15.1” và “Tết Sale 2.2”, cùng cơ chế ưu đãi đa tầng nhằm gia tăng trải nghiệm và giá trị cho người tiêu dùng.

Livestream và video ngắn trở thành chiến thần “chốt đơn”.

Bên cạnh đó, Shopee triển khai các chiến dịch chuyên biệt theo từng nhóm ngành hàng, kết hợp chuỗi nội dung giải trí và các phiên livestream cùng KOL, KOC để tăng cường tương tác và kết nối giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Cách tiếp cận này góp phần duy trì không khí mua sắm kết hợp giải trí sôi động trong suốt giai đoạn trước và sau Tết, đồng thời thúc đẩy quyết định mua sắm.

Song song với việc nâng cao trải nghiệm cho người tiêu dùng, Shopee tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nhà bán, từ đào tạo kỹ năng livestream, sản xuất video đến tối ưu hiển thị sản phẩm. Thông qua việc đồng hành cả về công nghệ lẫn chiến lược, nền tảng góp phần giúp doanh nghiệp Việt tận dụng hiệu quả xu hướng tiếp thị mới, kích cầu tiêu dùng và tạo đà tăng trưởng bền vững trong năm 2026.