Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

The Grand Ho Tram khởi đầu năm 2026 với loạt thành tựu nổi bật

P.V

The Grand Ho Tram bước vào năm 2026 với nhiều dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam thông qua việc giành được các giải thưởng uy tín trong ngành, tổ chức chuỗi hoạt động đón Tết Nguyên Đán đặc sắc, đồng thời tham gia chương trình thí điểm của Chính phủ cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được vào casino theo quy định.

Khởi đầu ấn tượng trong năm 2026

Ngay từ đầu năm, The Grand Ho Tram vinh dự được ghi nhận ba giải thưởng lớn, phản ánh sự xuất sắc toàn diện trong lĩnh vực lưu trú, tổ chức sự kiện và trải nghiệm khách hàng:

  • Giải thưởng Du lịch ASEAN 2026 – Địa điểm tổ chức sự kiện xuất sắc nhất Việt Nam, ghi nhận năng lực nổi bật trong lĩnh vực MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm);
  • Tatler Best of Vietnam 2026, tôn vinh chất lượng dịch vụ cao cấp và phong cách sống thượng lưu;
  • Travellive Hotlist 2025 – Khu nghỉ dưỡng gia đình hàng đầu, khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với các gia đình đa thế hệ và du khách nghỉ dưỡng.
ho-tram-2.jpg

Những sự công nhận này tiếp tục khẳng định cam kết của The Grand Ho Tram trong việc mang đến hệ thống cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, trải nghiệm tinh tế và chất lượng dịch vụ ổn định cho mọi phân khúc khách hàng.

Tham gia chương trình thí điểm casino dành cho người Việt

Phù hợp với khung pháp lý về kinh doanh trò chơi có thưởng tại Việt Nam, kể từ ngày 5/1, casino The Grand Ho Tram chính thức tham gia chương trình thí điểm được Chính phủ phê duyệt, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia sử dụng dịch vụ casino theo các điều kiện và quy định hiện hành.

Dấu mốc này thể hiện cam kết mạnh mẽ của khu nghỉ dưỡng đối với việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thúc đẩy mô hình giải trí có trách nhiệm và vận hành theo chuẩn mực quốc tế. Hoạt động casino được định vị là một phần trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng phức hợp The Grand Ho Tram, bên cạnh dịch vụ lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, sân golf, sự kiện và giải trí.

Đón Tết Nguyên Đán 2026 với chuỗi hoạt động đặc sắc

ho-tram-1.jpg
Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2026 – năm Bính Ngọ, The Grand Ho Tram giới thiệu chương trình lễ hội được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp cho gia đình, cặp đôi và du khách nghỉ dưỡng.

Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2026 – năm Bính Ngọ, The Grand Ho Tram giới thiệu chương trình lễ hội được tuyển chọn kỹ lưỡng, phù hợp cho gia đình, cặp đôi và du khách nghỉ dưỡng. Du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động truyền thống như múa lân, không gian trang trí đậm sắc xuân, các hoạt động văn hóa đặc trưng, thực đơn Tết và nhiều chương trình giải trí diễn ra xuyên suốt kỳ nghỉ.

Chuỗi hoạt động Tết tiếp tục thể hiện cam kết của The Grand Ho Tram trong việc tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, đồng thời mang đến một kỳ nghỉ hiện đại, đẳng cấp dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Về The Grand Ho Tram

Nằm cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh khoảng 2 giờ lái xe, The Grand Ho Tram bao gồm InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion. Khu phức hợp cung cấp hơn 1.250 phòng, suite và biệt thự, trải dài trên 2,2 km bãi biển nguyên sơ, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng và độc đáo cho du khách trong nước và quốc tế.

Đối diện The Grand là sân gôn The Bluffs Grand Ho Tram do chính gôn thủ huyền thoại Greg Norman thiết kế. The Bluffs liên tục nhận nhiều giải thưởng danh tiếng như “Sân gôn mới tốt nhất thế giới” và nhiều năm liền giữ danh hiệu “Sân gôn tốt nhất Việt Nam”. The Bluffs cũng là sân gôn đầu tiên tại Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 sân gôn tốt nhất thế giới” do Tạp chí Golf Digest uy tín trao tặng.

P.V
#Thành tựu và giải thưởng của The Grand Ho Tram #Phát triển dịch vụ casino cho người Việt #Chương trình đón Tết Nguyên Đán 2026 #Khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp #Hoạt động văn hóa và lễ hội truyền thống #Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng #Chơi golf đẳng cấp với sân The Bluffs #Cam kết tuân thủ pháp luật và giải trí có trách nhiệm

Cùng chuyên mục