VWS hành trình lan tỏa nghĩa tình Tết, bền bỉ vì một tương lai xanh

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) tiếp tục lan tỏa những giá trị bền vững thông qua chuỗi hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa. Không chỉ dừng lại ở sứ mệnh bảo vệ môi trường, VWS còn viết tiếp hành trình 20 năm gắn kết bằng những phần quà Tết nghĩa tình chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các chương trình cộng đồng vì môi trường xanh. Từ những phần quà nghĩa tình đến câu chuyện của những con người thầm lặng, trách nhiệm xã hội luôn được VWS đặt song hành cùng mục tiêu phát triển lâu dài.

Những mùa Tết sẻ chia “Không để ai bỏ lại phía sau”

Giữa không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được VWS lan tỏa bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Tại xã Hưng Long (TPHCM), Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” do địa phương tổ chức đã trở thành điểm hẹn của sự sẻ chia và gắn kết cộng đồng, với sự đồng hành của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS).

Ngày 9-2, VWS phối hợp cùng chính quyền địa phương trao gần 100 phần quà Tết cho các hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang theo sự quan tâm, động viên kịp thời, giúp người dân có thêm niềm vui và sự ấm áp khi Tết đến, xuân về.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trương Cường Quốc, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp 42, xã Hưng Long nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình. Theo ông, ngày hội không chỉ là hoạt động vui xuân đơn thuần mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng; là dịp để các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay chăm lo cho những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Trước đó không lâu, VWS cũng phối hợp cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM và Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn tổ chức chương trình “Về nguồn”, trao quà Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Giao Long (tỉnh Vĩnh Long) – vùng căn cứ cách mạng giàu truyền thống trong kháng chiến chống Mỹ. Với tổng kinh phí tài trợ 200 triệu đồng, chương trình đã trao nhiều phần quà cho các gia đình có công nuôi giấu, che chở cán bộ cách mạng, đồng thời hỗ trợ 200 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS, cho biết ngay từ những năm đầu thành lập, doanh nghiệp đã xác định an sinh xã hội là một phần không tách rời trong chiến lược phát triển. Mỗi dịp Tết đến, dù khối lượng công việc rất lớn, lãnh đạo công ty vẫn ưu tiên trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà cho người dân.

“Chúng tôi mong rằng sự hiện diện của mình sẽ mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi, để bà con cảm nhận được sự trân trọng và tình cảm chân thành, chứ không chỉ là giá trị vật chất của món quà”, bà Phương chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TPHCM, sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp như VWS đã góp phần quan trọng trong việc chăm lo đời sống người dân tại các vùng căn cứ cách mạng, qua đó lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, gắn kết trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ và cộng đồng doanh nghiệp với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Xuân tri ân, Tết nghĩa tình đến công nhân môi trường

Không chỉ hiện diện trong các hoạt động an sinh xã hội, VWS còn thể hiện vai trò của một doanh nghiệp môi trường tiên phong khi tích cực tham gia các chương trình cộng đồng vì mục tiêu phát triển bền vững. Tại Ngày hội “Cùng HTV hành động xanh 2026: Vì một tương lai xanh” do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức vào tháng 01, VWS mang đến gian hàng giới thiệu tổng thể về công nghệ xử lý chất thải và quy mô vận hành của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước – một trong những dự án hạ tầng môi trường trọng điểm của thành phố.

Tại đây, người dân và khách tham quan được tiếp cận thông tin trực quan về quy trình xử lý rác hiện đại, các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường, cũng như vai trò của công nghệ trong việc bảo đảm dòng chảy chất thải đô thị không bị gián đoạn. Đây cũng là dịp để VWS tăng cường đối thoại với cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về ngành môi trường – lĩnh vực thầm lặng nhưng giữ vai trò thiết yếu trong đời sống đô thị.

Một trong những điểm nhấn của ngày hội là các phần quà Tết tri ân các công nhân vệ sinh môi trường VWS – những người làm việc xuyên Tết để giữ cho thành phố luôn xanh, sạch. Với nhiều năm gắn bó với nghề, họ chia sẻ những câu chuyện rất đời thường nhưng đầy trách nhiệm, phản ánh sự hy sinh thầm lặng phía sau diện mạo sạch đẹp của đô thị hiện đại. Đồng thời, VWS còn phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố trao quà tết đến 500 nữ công nhân môi trường đô thị có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình” Xuân Bính Ngọ 2026 tổ chức vào cuối tháng 1, mỗi quà VWS sẻ chia từ chương trình có ý nghĩa thiết thực, vừa là sự hỗ trợ về vật chất, vừa là nguồn động viên tinh thần trong những ngày tết đến xuân về đến với các chị em nữ công nhân, đã ngày đêm vất vả, vượt qua mọi khó khăn để lao động và đóng góp cho thành phố.

Bền bỉ giữ môi trường xanh cho thành phố

Cũng trong chuỗi các hoạt động đầu xuân, VWS vừa qua đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 20 năm thành lập doanh nghiệp với hoạt đồ lễ tri ân đội ngũ lao động là các chuyên gia, kỹ sư và công nhân viên gắn bó với công ty trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Buổi lễ không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vận hành của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, mà còn là khoảnh khắc lắng đọng để tôn vinh những con người đã âm thầm cống hiến trong môi trường làm việc đặc thù, nhiều áp lực.

Hiện VWS có gần 400 cán bộ, công nhân viên, trong đó số lượng lao động gắn bó lâu năm chiếm tỷ lệ đáng kể – điều không dễ trong bối cảnh thị trường lao động nhiều biến động. Với họ, VWS không chỉ là nơi làm việc mà đã trở thành một “đại gia đình”, nơi trách nhiệm nghề nghiệp gắn liền với niềm tin và sự sẻ chia.

Chia sẻ tại buổi tri ân, ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VWS, xúc động nhìn lại hành trình gần 20 năm đã qua. Theo ông, giá trị bền vững của VWS không chỉ nằm ở quy mô hay công nghệ, mà chính là con người – những công nhân, kỹ sư đã đồng hành từ những ngày đầu gian khó.

“Tôi hạnh phúc khi thấy xã hội ngày càng nhìn nhận đúng hơn về vai trò của ngành môi trường. Sự quan tâm, ủng hộ từ lãnh đạo TPHCM và Trung ương là nguồn động viên rất lớn để những người làm nghề tiếp tục bền bỉ trên con đường đã chọn”, ông David Dương chia sẻ.