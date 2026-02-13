Thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu trong dịp Tết

TPO - Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh thời gian điều hành giá xăng dầu trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ nhằm bảo đảm phù hợp với lịch lễ, tết theo quy định hiện hành và thực tiễn thị trường.

Theo Bộ Công Thương, hiện thời gian điều hành giá thông thường được thực hiện vào ngày thứ Năm hằng tuần. Tuy nhiên, theo quy định khi rơi vào dịp nghỉ lễ, thời gian điều hành sẽ được điều chỉnh như sau. Nếu ngày thứ Năm rơi vào ngày 29 hoặc 30 Tết, việc điều hành sẽ được thực hiện vào ngày thứ Tư liền trước.

Nếu lịch điều hành trùng với mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, việc điều hành sẽ được chuyển sang ngày mùng 4 Tết. Trường hợp trùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định khác, thời gian điều hành được lùi tới ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ.

Kỳ điều hành xăng dầu sắp tới sẽ thực hiện vào thứ Sáu ngày 20/2.

Với tinh thần này, kỳ điều hành giá xăng dầu dự kiến vào thứ Năm ngày 19/2 (tức mùng 3 Tết) sẽ chuyển sang thực hiện vào thứ Sáu ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết). Cơ quan quản lý đề nghị các Sở Công Thương, thương nhân đầu mối và phân phối nghiêm túc triển khai đúng thời gian điều hành đã điều chỉnh, đồng thời bảo đảm cung ứng, hoạt động kinh doanh xăng dầu thông suốt trong thời gian nghỉ Tết.

Trong kỳ điều hành gần nhất ngày 12/2, liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá bán lẻ xăng E5 RON92 ở mức 395 đồng/lít lên thành 18.834 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 418 đồng/lít lên 19.298 đồng/lít, trong khi dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít, dầu hỏa tăng 122 đồng/lít và dầu mazut tăng 419 đồng/kg. Đây là lần tăng giá thứ ba liên tiếp kể từ cuối tháng 1/2026.

Diễn biến này phản ánh xu hướng thị trường xăng dầu thế giới trong các tuần gần đây, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố trong bối cảnh địa chính trị và cân đối cung - cầu năng lượng toàn cầu.