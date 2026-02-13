Bia Saigon và bộ sưu tập giới hạn Tết 2026: Lan tỏa tinh thần "tỏa Tết lớn" từ những lời mời thân thuộc

Những câu chuyện ý nghĩa và khoảnh khắc sum họp thường bắt đầu từ chính lời mời trên bàn tiệc đầu năm. Với bộ sưu tập giới hạn dành cho năm Bính Ngọ, Bia Saigon mong muốn lan tỏa tinh thần "tỏa Tết lớn" qua từng lon bia, thúc đẩy sự gắn kết trong mỗi dịp đoàn viên.

Lời mời ngày Tết - khởi đầu cho những khoảnh khắc gắn kết Từ mâm cơm gia đình đến những buổi họp mặt đầu năm, văn hóa "lời mời" luôn đóng vai trò dẫn dắt trong những dịp đoàn viên của người Việt. Chỉ bằng vài câu chữ mộc mạc, một lời mời đúng lúc sẽ trở thành tín hiệu bắt đầu cho những câu chuyện dài và những kỷ niệm đáng nhớ.

Sức mạnh gắn kết của lời mời được thể hiện qua nhiều sắc thái khác nhau. Đó là sự tôn kính khi thế hệ trẻ "Kính một ly" với bậc trưởng bối để gắn kết gia đình. Đó là sự gần gũi trong câu "Ngồi một chút" nhằm kéo dài thời gian hàn huyên, giữ lửa tình thân. Và cuối cùng là tinh thần cởi mở, phóng khoáng qua những tiếng "Ăn một miếng" hay "Dzô một cái", mời gọi tất cả cùng hòa vào không khí rộn ràng của bữa tiệc.

Dù thân quen hay xa lạ, dù cách xa lâu ngày gặp lại, chỉ cần một "lời mời" hợp tình hợp cảnh là có thể xóa nhòa những khoảng cách, để cùng nhau tạo nên trăm khoảnh khắc đáng nhớ.

Anh Quốc Bảo (35 tuổi, TP.HCM) cho biết những lời mời truyền có khả năng thay đổi bầu không khí. Anh nói: "Thay vì loay hoay không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, mình chọn cách mời bác 'kính một ly'. Lời mời ấy giúp mọi người nhập cuộc vui vẻ và là cầu nối để mình bắt sóng lại với đại gia đình sau cả năm đi xa."

Thấu hiểu sâu sắc nét đẹp văn hóa ấy, vừa qua, Bia Saigon đã khéo léo đưa những lời mời cửa miệng quen thuộc vào bộ sưu tập lon bia giới hạn dành riêng cho mùa Tết Bính Ngọ.

Gắn kết trọn vẹn, “tỏa Tết lớn” muôn nơi

Bên cạnh thông điệp ý nghĩa, bộ sưu tập năm nay còn gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Trên nền sắc xanh và đỏ chủ đạo của mùa lễ hội, Bia Saigon đã khéo léo kết hợp các biểu tượng Tết quen thuộc như pháo hoa cùng hoa mai, hoa đào. Sự hòa quyện giữa nét hiện đại và bản sắc truyền thống này một lần nữa khẳng định vị thế thương hiệu “bia quốc dân” trong lòng người tiêu dùng Việt.

Bộ sưu tập 8 lon Tết phiên bản giới hạn của Bia Saigon Lager, lấy cảm hứng từ những lời mời quen thuộc trong văn hóa giao tiếp ngày Tết của người Việt.

Cầm trên tay phiên bản đặc biệt này, người dùng dường như có thêm sự tự tin để thu hẹp khoảng cách. Với mỗi lon bia là một lời mời hiện hữu, việc mở lòng và lan tỏa giá trị “tỏa Tết lớn” trở nên đơn giản hơn bao giờ hết, góp phần tạo nên những khoảnh khắc sum vầy trọn vẹn trong dịp đầu năm.

Chia sẻ về buổi tất niên xóm, chị Thu Hà (29 tuổi, Đà Nẵng) cho biết những lời mời trên lon bia đã trở thành "chìa khóa" giúp xóm chị thêm gắn kết. Chị kể: "Lúc đầu tiệc còn hơi trầm vì mọi người chưa quen nhau, nhưng khi mình đưa lon bia có lời mời “Hát một bài” ra, không khí thay đổi hẳn. Tiếng hát và những tràng pháo tay sau đó đã giúp những người hàng xóm mới và cũ xóa tan sự ngại ngùng ban đầu."

Nhiều người dùng đã lựa chọn Bia Saigon phiên bản giới hạn làm quà tặng nhờ sự tinh tế trong cả hình thức lẫn thông điệp. Với thiết kế chỉn chu cùng thông điệp văn hóa, đây được xem là món quà thiết thực để người tặng gửi gắm tâm tình và lời chúc tốt đẹp trong dịp đầu năm mới.

Đối với chị Ngọc Mai (26 tuổi, Hà Nội), lần đầu về quê chồng đón Tết không tránh khỏi những băn khoăn về việc chọn quà biếu sao cho phù hợp. Chị chia sẻ: "Mình đã chọn bộ sưu tập của Bia Saigon vì thấy thông điệp rất ý nghĩa. Đặc biệt, mình sẽ dùng lon 'Kính một ly' để mời bố chồng trong bữa cơm đầu năm. Hy vọng qua lời mời nhỏ nhưng chân thành này, bố có thể cảm nhận được sự trân trọng và tấm lòng mà mình muốn gửi gắm."

Không dừng lại đó, Bia Saigon Lager còn tiếp thêm hứng khởi cho người tiêu dùng dịp Tết bằng chương trình thử thách hấp dẫn. Chỉ cần chọn mua Bia Saigon, trao gửi một lời mời ý nghĩa đến người thân, bạn bè và chia sẻ khoảnh khắc sum họp ấy lên mạng xã hội, người tham gia sẽ có cơ hội nhận ngay iPhone 17 Pro thời thượng cùng hàng nghìn phần quà giá trị khác.

Không chỉ là sự lựa chọn phổ biến của các gia đình mỗi dịp Xuân về, Bia Saigon còn trở thành nhịp cầu nối liền những khoảnh khắc sum vầy. Qua bộ sưu tập lần này, mỗi lon bia không chỉ hiện diện trên bàn tiệc mà còn đóng vai trò như lời mở đầu tinh tế, giúp mọi người dễ dàng xích lại gần nhau để cùng sẻ chia những câu chuyện và lan tỏa tinh thần “tỏa Tết lớn”.