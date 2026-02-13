Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phú Thọ:

Chuối tiêu vào vụ Tết, buồng đẹp có giá tiền triệu

Phú Nguyễn







TPO - Những vườn chuối tiêu xanh tại xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ bước vào thời điểm thu hoạch nhộn nhịp nhất trong năm. Năm nay chuối được giá, nhiều vườn đã được thương lái đặt mua hết từ sớm. “Có những buồng chuối đẹp, nếu mua lại của thương lái, người mua phải chấp nhận giá khoảng 1 triệu đồng/buồng nhưng cũng rất khó tìm hàng,” Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bản Nguyên thông tin.

Những ngày này, về Bản Nguyên dễ dàng bắt gặp màu xanh mướt trải dài khắp các khu vườn, bãi bồi ven làng. Từ những mảnh vườn tạp trước kia, người dân mạnh dạn cải tạo, đưa cây chuối tiêu xanh vào trồng tập trung, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

a1.jpg
Những bãi bồi ở xã Bản Nguyên đầy ắp những vườn chuối xanh ngắt

Gia đình ông Nguyễn Khắc Tôn (khu 11, xã Bản Nguyên) có hơn 2 sào chuối tiêu đang vào vụ thu hoạch. Ông Tôn cho biết, năm nay giá chuối nhỉnh hơn so với mọi năm, trung bình dao động từ 600.000 – 700.000 đồng/buồng, tùy mẫu mã và chất lượng quả.

“So với năm ngoái, giá năm nay cao hơn, thương lái vào tận vườn đặt mua hết rồi. Nhà tôi có một vườn đã bán xong, vườn còn lại chưa đủ tuổi, quả xấu hơn thì mang ra chợ bán lẻ,” ông Tôn chia sẻ.

Theo ông Tôn, chuối tiêu là loại cây “dễ tính”, vốn đầu tư ban đầu không lớn, công chăm sóc không quá vất vả. Mỗi sào đất trồng khoảng 70 cây, trong đó trung bình có 50 cây cho buồng đẹp, đạt tiêu chuẩn bán Tết. Với diện tích hơn 2 sào, mỗi vụ gia đình ông thu về khoảng 30 triệu đồng.

“Nhà tôi trồng diện tích không lớn, trong xã có nhiều hộ trồng quy mô lớn, đến sát Tết có nhà bán ra thị trường tới 700 – 800 buồng chuối, thu nhập khá,” ông Tôn nói thêm.

1.jpg
a3.jpg
Năm nay giá chuối nhỉnh hơn so với mọi năm

Không riêng gia đình ông Tôn, nhiều hộ dân ở Bản Nguyên những năm gần đây đã coi chuối tiêu xanh là cây trồng chủ lực. Tận dụng đất vườn, đất bãi, đất xen canh, người dân mở rộng diện tích trồng chuối, vừa giảm chi phí đầu tư, vừa có nguồn thu đều đặn.

Theo bà Đặng Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Bản Nguyên, hiện toàn xã có khoảng 100 ha trồng chuối, tập trung chủ yếu là chuối tiêu xanh. Chuối Bản Nguyên được đánh giá có chất lượng tốt, quả đều, mã đẹp, phù hợp nhu cầu Tết và tiêu thụ tại các chợ đầu mối.

“Chuối ở Bản Nguyên có đầu ra khá ổn định. Cứ đến vụ Tết là thương lái từ nhiều nơi tìm về tận vườn đặt mua. Giá chuối Tết có biến động theo từng vườn, tùy vào chất lượng buồng chuối, nhưng trung bình năm nay giá dao động từ 600.000 – 800.000 đồng/buồng,” bà Hiền cho biết.

a2.jpg
Vườn chuối tiêu của gia đình ông Nguyễn Khắc Tôn.

Cũng theo bà Hiền, từ khoảng tháng 11 – 12 âm lịch, phần lớn các vườn chuối đã được thương lái đặt cọc trước. Đến sát Tết, chuối đẹp khan hàng, có thời điểm thương lái chấp nhận mua lại với giá cao hơn.

“Có những buồng chuối đẹp, nếu mua lại của thương lái, người mua phải chấp nhận giá khoảng 1 triệu đồng/buồng nhưng cũng rất khó tìm hàng,” bà Hiền thông tin thêm.

Việc chuối tiêu được giá trong dịp Tết không chỉ giúp người trồng chuối phấn khởi mà còn góp phần ổn định sinh kế cho người dân địa phương. Trong bối cảnh nhiều loại cây trồng khác biến động đầu ra, chuối tiêu xanh vẫn giữ được vị thế nhờ phù hợp thị hiếu thị trường, dễ tiêu thụ và cho thu nhập khá.

Theo chính quyền địa phương, thời gian tới xã Bản Nguyên sẽ tiếp tục khuyến khích người dân mở rộng, giữ diện tích trồng chuối theo hướng tập trung, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới xây dựng vùng trồng ổn định, bền vững, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh.

Phú Nguyễn
#chuối tiêu #Bản Nguyên #thu hoạch #Tết #nông nghiệp #kinh tế #gái chuối tiêu dịp Tết

