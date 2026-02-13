Hà Nội: Dựng ‘lô cốt’ xây bể ngầm chống ngập, khu vực chợ Hàng Da kẹt xe

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Việc dựng rào chắn thi công bể ngầm trước chợ Hàng Da (Hà Nội) đúng dịp cận Tết, thời điểm nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, khiến giao thông khu vực này bị ùn ứ ở một số thời điểm.

Ngày 13/2, trước khu vực chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), xuất hiện một "lô cốt" nhằm phục vụ dự án xây dựng bể điều tiết ngầm có dung tích 2.500 m3 cho khu vực Phùng Hưng - Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa.

"Lô cốt" này rộng gần 100 m2, nằm ở vị trí đối diện số 87 phố Hàng Điếu cho đến nút giao phố Đường Thành - Hàng Da. Bên trong "lô cốt", máy móc, vật tư bắt đầu được tập kết để phục vụ quá trình xây bể ngầm trước chợ Hàng Da. Kinh phí xây dựng bể ngầm này khoảng hơn 18 tỷ đồng.

z7531426673397-f92de2f0f525401e790b689d70cacc7c.jpg
Quây tôn để thi công công trình bể ngầm khiến lòng đường bị thu hẹp, giao thông ùn tắc
z7531426697900-06716fab2ea078697f9aaad6baf159fe.jpg

Việc dựng "lô cốt" đúng thời điểm nhu cầu đi lại dịp Tết tăng cao khiến giao thông tại khu vực gặp khó khăn. Nhiều thời điểm, giao thông ùn ứ thời gian dài dù có lực lượng CSGT điều tiết.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết: Ngay trong chiều 13/2, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở ngành liên quan để tính phương án điều tiết giao thông. Dự kiến, việc phân luồng sẽ được thực hiện từ xa để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Về phía chủ đầu tư sẽ nỗ lực triển khai dự án trong thời gian sớm nhất để đảm bảo thoát nước, chống ngập úng trước mùa mưa bão 2026.

z7531426676392-3f03861d97949e7b2ce7fdbc02e6db8f.jpg
CSGT điều tiết giao thông

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đang xây dựng hai bể điều tiết ngầm chống ngập tại khu vực trước cửa chợ Hàng Da thuộc phường Hoàn Kiếm và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống thuộc xã Phù Đổng.

Hai dự án này nằm trong các dự án khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, dung tích bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da khoảng 2.500m³, còn dung tích bể ngầm tại dốc Cầu Đuống khoảng 1.800m³.

Theo đại diện Trung tâm quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, dự án trước cửa chợ Hàng Da đã có thiết kế và dự toán, được thực hiện theo thiết kế bể ngầm của Nhật Bản, đang trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Công tác xây dựng bể dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 3 và việc lắp đặt trạm bơm cưỡng bức tại bể sẽ hoàn thành trước 30/6, đảm bảo phát huy hiệu quả trong mùa mưa bão năm nay, giải quyết úng ngập cho khu vực trọng điểm úng ngập ngã 5 Bát Đàn - Nhà Hỏa - Đường Thành.

Về lâu dài, nhằm giải quyết triệt để ngập úng, trong đồ án Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, Thành phố định hướng đầu tư hệ thống công trình công cộng ngầm, bãi đỗ xe ngầm và đặc biệt là giao thông ngầm kết hợp bể ngầm chứa nước quy mô lớn. Tỷ lệ ngầm hóa khu vực nội đô được đề xuất là hơn 40% diện tích đất xây dựng đô thị. Đặc biệt, giai đoạn 2036-2045, nghiên cứu xây dựng hệ thống bể ngầm khổng lồ dung tích khoảng 125 triệu m³ chứa nước mưa kết hợp giao thông.

Trần Hoàng
