TPHCM lắp camera AI, phạt nguội vi phạm trật tự đô thị

TPO - TPHCM sẽ lắp đặt đồng bộ hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường trọng điểm, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động phát hiện, ghi nhận và xử lý “nguội” các hành vi vi phạm trật tự đô thị. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm trong kế hoạch tăng cường quản lý trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên toàn địa bàn vừa được Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị; phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Công an TPHCM giám sát giao thông qua camera AI.

Kế hoạch yêu cầu việc triển khai phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”, thực hiện thống nhất từ thành phố đến cơ sở, không để xảy ra tình trạng dàn trải, hình thức hoặc “đánh trống bỏ dùi”. Những khu vực phức tạp, tồn tại vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân sẽ được ưu tiên xử lý dứt điểm.

Về tiêu chí cụ thể, thành phố đặt ra yêu cầu cao đối với hạ tầng và mỹ quan đô thị như: mặt đường, vỉa hè phải bằng phẳng, sạch đẹp; không để tồn tại “chợ tạm”, “chợ tự phát”; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép; xử lý triệt để các điểm trông giữ phương tiện không phép. Hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước phải được chỉnh trang đồng bộ; rác thải được thu gom đúng giờ, đúng nơi quy định, không để phát sinh điểm tập kết tự phát.

Trong nhóm giải pháp trước mắt, thành phố tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, phản ánh vi phạm thông qua các ứng dụng công nghệ số như VNeID, tổng đài 1022, app SOS An ninh trật tự và các kênh tiếp nhận của lực lượng chức năng. Song song đó là tổ chức tổng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường.

Lực lượng chức năng trong đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè mới đây.

Lộ trình thực hiện chia thành 3 giai đoạn trong quý I/2026. Giai đoạn 1 (hoàn thành trước 15/2/2026) tập trung tuyên truyền, rà soát, sắp xếp, kẻ vạch sơn, chỉnh trang diện mạo đô thị. Giai đoạn 2 (hoàn thành trước 31/3/2026) tổng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Giai đoạn 3 duy trì, phòng ngừa, chống tái phạm được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Về lâu dài, thành phố sẽ rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý trật tự đô thị; bổ sung quy định xử phạt “nguội” bằng hình ảnh; đầu tư hạ tầng bãi đỗ xe, điểm trung chuyển; đẩy mạnh lắp đặt camera giám sát, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát hiện vi phạm; xây dựng cơ sở dữ liệu số về trật tự đô thị.

Công an TPHCM được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất. Địa bàn nào để tồn tại vi phạm kéo dài, bị phản ánh nhiều lần mà không xử lý triệt để, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Kế hoạch được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý trật tự đô thị, góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nâng cao chất lượng sống của người dân và hình ảnh thành phố trong mắt du khách trong và ngoài nước.