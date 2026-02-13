Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Công an TPHCM đồng loạt ra quân

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng CSGT công an TPHCM phối hợp công an cơ sở tăng cường phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra vào bến xe, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài đồng thời chủ động điều tiết từ xa, phân luồng linh hoạt theo tình hình thực tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

.

Ngày 13/2, các đội, trạm thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) công an TPHCM đồng loạt ra quân, phối hợp công an cấp xã bố trí lực lượng tại các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố để điều tiết giao thông, hỗ trợ người dân về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận trong ngày, lưu lượng phương tiện tại các bến xe liên tỉnh, khu vực cửa ngõ phía Đông, Tây và Nam thành phố tăng cao so với ngày thường.

Tại khu vực vòng xoay An Lạc, quốc lộ 1, quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, dòng xe nối dài, di chuyển chậm vào nhiều khung giờ cao điểm.

Clip CSGT ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết.

Tại các bến xe, lượng hành khách tập trung đông từ sáng sớm. Nhiều gia đình mang theo hành lý cồng kềnh, tranh thủ lên xe sớm để tránh kẹt xe và kịp về quê sum họp. Lực lượng CSGT cùng công an cơ sở đã tăng cường phân luồng, hướng dẫn phương tiện ra vào bến, không để xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài trước cổng bến.

Ở các cửa ngõ dẫn về miền Tây, miền Đông Nam Bộ và Tây Ninh, CSGT chủ động điều tiết từ xa, phân luồng linh hoạt theo tình hình thực tế. Tại một số điểm có nguy cơ xung đột giao thông, lực lượng chức năng trực tiếp đứng chốt, hướng dẫn từng dòng phương tiện, nhắc nhở người dân chấp hành hiệu lệnh, giữ khoảng cách an toàn.

z7529923295501-4f24337de5fbff39517191f96eb9054b.jpg
z7529854602617-92a1d8b9efc005c39796b1f1a8bd3ef9.jpg
z7529818320930-5bd8a971120f2b219889f65e60d97991.jpg
Lực lượng CSGT trước giờ ra quân.

Đại diện Phòng CSGT TPHCM cho biết trong những ngày cao điểm trước Tết, đơn vị duy trì 100% quân số ứng trực, tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc như dừng đỗ sai quy định, chở quá số người, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Bên cạnh công tác điều tiết, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân xử lý sự cố phương tiện, hướng dẫn lộ trình thay thế khi xảy ra ùn ứ cục bộ, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt tại các cửa ngõ.

csgt8.png
Khung cảnh bên trong Bến xe miền Tây ken đặc xe khách chờ xuất bến.
csgt5.png
csgt4.png
Dòng xe liên tục xuất bến ở Bến xe miền Tây sáng ngày 13/2 (26 tháng Chạp).

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp, theo dõi thông tin tình hình giao thông trên các kênh chính thống. Khi tham gia giao thông, người dân cần tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng, giữ bình tĩnh, không chen lấn, vượt ẩu để hành trình về quê đón Tết được an toàn, thuận lợi.

Nguyễn Dũng
#CSGT #TPHCM #giao thông #đón Tết #an toàn giao thông #quốc lộ #bến xe #kẹt xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục