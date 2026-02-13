Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tin mới vụ học sinh ở Sơn La bị 'nhốt' trong lớp học vì sơ suất

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/2, Công an tỉnh Sơn La cho biết, liên quan vụ việc cháu Lường Duy P. - học sinh lớp 1 bị "nhốt" trong lớp do giáo viên sơ suất khóa cửa (xảy ra chiều 10/2 tại điểm trường Lầu Tòng thuộc trường Tiểu học Nậm Lầu), Công an xã Nậm Lầu đã xác minh, làm rõ một số trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

ls-1.jpg
Công an Sơn La làm việc với người đăng thông tin sai sự thật.

Theo thông tin ban đầu, do sơ suất của giáo viên trong quá trình kiểm tra lớp học trước khi ra về, một học sinh đã bị khóa cửa và ở lại trong lớp. Ngay sau khi phát hiện, đoàn công tác gồm đại diện Đảng ủy, UBND xã, Công an xã Nậm Lầu cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trong khi các lực lượng chức năng đang giải quyết vụ việc, một số tài khoản mạng xã hội đã đăng tải, phát trực tiếp nội dung liên quan. Đáng chú ý, có người không có mặt tại hiện trường nhưng vẫn tham gia bình luận, trả lời bình luận, đưa ra thông tin chưa được kiểm chứng, thậm chí sai sự thật.

Một số cá nhân có mặt tại điểm trường cũng có phát ngôn thiếu chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đoàn công tác và các cơ quan chức năng.

Qua xác minh, Công an xã đã mời làm việc 4 cá nhân trú trên địa bàn. Tại cơ quan công an, các trường hợp này thừa nhận hành vi đăng tải, bình luận thông tin không đúng sự thật; phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội; đồng thời nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội.

ls-2.jpg
Những cá nhân đăng thông tin sai sự thật về vụ học sinh lớp 1 bị "nhốt" trong lớp.

Các cá nhân đã chủ động gỡ bỏ, chỉnh sửa nội dung sai phạm; viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm và đăng tải nội dung xin lỗi công khai trên tài khoản cá nhân.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, việc xử lý kịp thời nhằm răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia không gian mạng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin; tuyệt đối không đưa tin chưa được kiểm chứng, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, xâm phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân.

“Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại diện Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Viết Hà
#Sơn La #học sinh #tin sai sự thật #công an #xã hội #bạo hành học sinh #an toàn học đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục