Xã hội

Vụ trụ cầu Sông Lô gỉ sét: Đơn vị thi công ban đầu trực tiếp sửa chữa

Đức Anh
TPO - Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản chấp thuận Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) là đơn vị trực tiếp thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ Nguyễn Chí Lợi ký văn bản chấp thuận trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ về triển khai sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô và tổ chức lựa chọn đơn vị tham gia thực hiện.

Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp (UDIDECO) là đơn vị trực tiếp thi công sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng.

UDIDECO chính là nhà thầu thi công cây cầu này cách đây gần 16 năm.

anh-7.jpg
anh3.jpg
Khu vực phía dưới mố cầu, cơ quan chức năng đã tiến hành khoan lấy mẫu để phục vụ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng và điều tra hình sự.

Trước đó, UDIDECO đã có văn bản đề nghị được tự thực hiện thi công xây dựng công trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng thống nhất chấp thuận doanh nghiệp là đơn vị thi công xây dựng công trình này và đề nghị công ty khẩn trương triển khai thực hiện theo quy định.

Cùng với việc chấp thuận đơn vị thi công, Sở Xây dựng cũng hoàn tất việc lựa chọn các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Cụ thể, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ – Cục Đường bộ Việt Nam được giao nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội đảm nhiệm giám sát thi công xây dựng.

Để đảm bảo quá trình thi công diễn ra thuận lợi, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND xã Đoan Hùng quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện cho các đơn vị trong suốt quá trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

pt.jpg
Đơn vị thi công đã tập kết máy móc chuẩn bị sửa chữa cầu Sông Lô. Ảnh H.Q

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Đoan Hùng cũng được thông tin để phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai.

Trước đó, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong ngày 9/1, cầu Sông Lô (nối Phú Thọ – Tuyên Quang) vẫn chờ sửa chữa sau hơn hai tháng phát hiện trụ cầu bị trơ lõi thép hoen gỉ. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy thân trụ cầu chi chít mũi khoan kiểm định, phục vụ công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng và điều tra.

Tại khu vực dưới mố cầu, lực lượng chức năng đã khoan lấy mẫu phục vụ giám định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự, song chưa có thông tin về cá nhân bị khởi tố.

Hiện hai đầu cầu vẫn rào chắn, chỉ cho xe máy lưu thông, ô tô bị cấm hoàn toàn. Người dân muốn qua sông bằng ô tô phải đi vòng qua cầu Kim Xuyên, xa thêm khoảng 15km.

Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục để sửa chữa, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trở lại trong tháng 3/2026, trước mùa mưa lũ.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng từ tháng 8/2010, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, và là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m và hệ thống đèn cao áp trên cầu và đường dẫn đầu.

Công trình này do Sở NN&PTNT (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp. Cầu được đưa vào sử dụng hồi tháng 3/2015.

Đức Anh
