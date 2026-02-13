Trở lại làng bão Bài 3: Kỳ nhân cứu người

TP - Làng Bình Minh – nơi từng gánh chịu nỗi đau tột cùng trong siêu bão Chanchu năm 2006 – cũng là nơi sản sinh ra những con người phi thường. Những ngư dân từng đối mặt với tử thần giữa trùng khơi, trở về từ tâm bão, rồi lại tiếp tục ra khơi, không chỉ để mưu sinh mà còn cứu vớt sinh mệnh cho những bạn nghề.

Trở về từ tâm bão

Lão ngư Trần Công Tú (59 tuổi, thôn Tân An, xã Thăng An, TP Đà Nẵng) là một trong số rất ít ngư dân Bình Minh sống sót trở về sau siêu bão Chanchu. Tròn 20 năm trôi qua, nhưng ký ức về chuyến biển định mệnh ấy vẫn hằn sâu trong trí nhớ người đàn ông đã dành cả đời gắn với đại dương.

“Tôi không tin mình có thể sống sót. Khi về tới nhà, vợ con tôi đã khóc ngất, bà con đang lo hậu sự cho tôi rồi…”, ông Tú trầm giọng.

Lão ngư Trần Công Tú (59 tuổi, thôn Tân An, xã Thăng An, TP Đà Nẵng) vẫn tiếp tục đi biển. Ảnh: H.V

Thời điểm đó, ông Tú cùng 33 bạn tàu trên con tàu QNa 9073 TS rời bến ra khơi. Đánh bắt chưa được bao lâu thì nghe tin bão, nhưng không ai lường được đó là cơn cuồng phong kinh hoàng nhất trong lịch sử nghề cá miền Trung. Con tàu lọt thỏm giữa tâm bão, bốn bề là những con sóng dữ dựng đứng, gió rít điên cuồng, trời đất mù mịt.

“Những ngư dân can trường như ông Tú, ông Rí là niềm tự hào của người dân làng biển Bình Minh. Giữa biển khơi, tấm lòng cứu giúp nhau là điều quý giá nhất. Họ sẵn sàng lao vào nguy hiểm để cứu người, không đòi hỏi, không toan tính, đó là điều rất đáng trân trọng”. Ông Trương Công Bảy, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Bình Minh

“Tàu nằm giữa mắt bão. Sóng đánh liên hồi, nước tràn vào khoang, máy bị hỏng. Chim chóc, chuồn chuồn bay loạn quanh vòng xoáy. Suốt 8 tiếng đồng hồ, chúng tôi chỉ biết tát nước, cầu nguyện và chống chọi. Bao nhiêu năm đi biển, chưa bao giờ thấy cơn bão nào khủng khiếp đến vậy”, ông Tú nhớ lại.

Khi bão ngớt, những người đàn ông trên tàu dù kiệt sức nhưng cố gượng dậy tát nước, sửa máy, níu kéo từng tia hy vọng mong manh. Phải mất thêm hai ngày hai đêm lênh đênh, con tàu mới cập được bờ. Nhưng Bình Minh khi ấy không còn là làng biển bình yên. Cả làng chìm trong tang tóc với 86 ngư dân vĩnh viễn nằm lại giữa biển khơi. Tiếng khóc xé lòng phủ kín xóm chài. Sự sống trở về của ông Tú là phép màu hiếm hoi giữa biển đau thương.

Thoát chết, ám ảnh về thảm nạn Chanchu khiến ông Tú một thời gian chỉ dám quanh quẩn đánh bắt gần bờ. Thế rồi, nỗi nhớ biển lại dằn vặt không yên. Ba đời nhà ông sống nhờ nghề biển. Dành dụm, tích cóp qua năm tháng, đến nay ông Tú đã sở hữu con tàu công suất hơn 700 mã lực, trị giá trên 3 tỷ đồng. Con tàu không chỉ giúp gia đình ông ổn định kinh tế mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động biển, với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Vợ chồng ngư dân Lê Đức Rí (ở thôn Bình Tịnh, xã Thăng An) bên căn nhà mới đang xây dở, chuẩn bị tậu xe hơi. Ảnh: H.V

“Nay tàu lớn, máy móc hiện đại, thông tin dự báo thời tiết cập nhật liên tục nên đi biển bây giờ đỡ rủi ro hơn trước”, ông Tú tự tin. Mỗi chuyến tàu chụp mực chỉ kéo dài 5 - 7 ngày. Nếu trúng, có thể thu về vài trăm triệu đồng. Nhờ thông tin liên lạc thuận lợi, các chủ tàu còn có thể so sánh giá trước khi vào bờ, hạn chế cảnh “được mùa mất giá”.

Nghề biển giúp gia đình ông Tú đổi đời. Con gái lớn tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định. Hai con trai đều theo nghề biển, trong đó người con út Trần Công Hùng (31 tuổi) nối nghiệp cha, tiếp tục những chuyến vươn khơi.

Bản thân ông Tú cũng không nhớ hết mình đã bao nhiêu lần ứng cứu tàu bạn. Gần đây nhất là tháng 6 năm ngoái, ông cứu 21 thuyền viên trên một con tàu chết máy, chìm dần giữa biển. Trước đó vài năm, ông cứu 8 ngư dân bị tàu hàng tông chìm ngoài khơi.

Nhiều bằng khen ghi nhận nghĩa cử ấy được trao, nhưng lão ngư làng biển chưa bao giờ xem đó là điều gì lớn lao. Có người mang quà đến cảm ơn, ông khước từ.

“Ngoài biển, thấy tàu gặp nạn mà không cứu thì không đành. Thấy nguy là cứu thôi chứ không kịp nghĩ ngợi suy tính gì, mà ngư dân trên biển thì chắc ai cũng thế”, ông Tú chia sẻ thêm.

5 triệu đồng dựng nên cơ nghiệp

Câu chuyện vượt khó của vợ chồng ngư dân Lê Đức Rí (ở thôn Bình Tịnh, xã Thăng An) khiến ai cũng không khỏi trầm trồ thán phục. Đó là hành trình bền bỉ, có hậu của “thuận vợ thuận chồng” ở làng biển Bình Minh.

Lão ngư Lê Đức Rí chia sẻ, ông và vợ Trần Thị Nở đều mồ côi cha mẹ. Ban đầu ông chỉ đi làm thuê, đến năm 2003 vợ chồng ông quyết tâm mua chung con tàu với người em vợ. “Lúc đó trong tay chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng. Hai vợ chồng đánh liều đi vay 75 triệu đồng để hùn cùng người em mua lại chiếc tàu cũ với giá 175 triệu đồng”, ông nhớ lại.

Năm 2005 mua tàu, thêm thời gian sửa sang, đến năm 2006 tàu xuống nước bắt đầu chuyến vươn khơi đầu tiên. Cũng chính năm đó liên tiếp hai cơn bão Chanchu và Xangsane càn quét, may mắn tàu của ông kịp tránh trú thoát nạn trở về.

Hai vợ chồng cần mẫn, dè dặn tích cóp từng chút, cứ dành dụm được chút là lại vay tiếp để đổi sang chiếc tàu lớn hơn. Năm 2011, ông chính thức đầu tư chiếc tàu mới 1,5 tỷ đồng. Đến giờ, gia đình ông sở hữu 2 con tàu, 1 chiếc do ông làm thuyền trưởng, chiếc còn lại giao cho người con trai.

Ngư dân Bình Minh tiếp tục vươn khơi bám biển. Ảnh: H.V

Mấy chục năm đi biển, ông Rí sở hữu hàng tá những bằng khen, vinh danh nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cứu người gặp nạn. Nhẩm tính sơ sơ năm 2011 - 2012 có 3 lần ông cứu tàu bị chết máy trên biển; năm 2015 cứu 32 thuyền viên trên con tàu chìm; tiếp đó năm 2016 cứu 30 người trên con tàu gặp nạn trên biển.

Ông Rí nhớ nhất là lần ứng cứu 32 ngư dân Quảng Ngãi bị nạn trong sóng dữ. Khoảng 1 giờ sáng tàu ông nhận được tín hiệu cầu cứu của thuyền trưởng Đỗ Mai Tấn (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), khi con tàu QNg 95429 TS bị sóng đánh chìm. Ông cùng 45 thuyền viên trên tàu quyết định bỏ dở buổi đánh bắt để khẩn cấp đi cứu người.

Do thời tiết quá xấu nên đến khoảng 3 giờ sáng tàu ông Rí mới đến được vị trí tàu bị nạn. Sóng to gió mạnh nên ông phải cho tàu mình neo cách đó chừng 100 mét, rồi bơi thúng đi cứu nạn. Vật lộn từ 3 giờ sáng đến gần 11 giờ trưa mới cứu hết 32 ngư dân tàu gặp nạn. Được cứu sống, có người đem tiền đến cảm ơn, ông lắc đầu từ chối.

Giờ đây, ngoài sở hữu 2 chiếc tàu công suất lớn, niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng là thấy các con trưởng thành. Hai đứa con gái đều là bác sĩ, con trai kế mở tiệm photocopy, còn anh con út theo nghề biển.

“Anh con trai út này cũng mê biển giống ba. Còn trẻ nhưng rất cừ, là ngư dân trẻ tiêu biểu. Các con khôn lớn trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất sau mấy chục năm bươn chải của hai vợ chồng”, bà Nở chia sẻ.

Ghé thăm ngôi nhà ông vào chiều đầu xuân, ngôi nhà khang trang đang sắp hoàn thiện. Ông Rí cho hay, năm nay cả nhà đón Tết trong căn nhà mới. Ông cũng vừa đăng ký lớp học lái ô tô để thực hiện kế hoạch sang năm rước xế hộp chở vợ con đi du lịch.