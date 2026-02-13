Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ông Nguyễn Trọng Đông làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Trường Phong
TPO - Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Ngày 13/02/2026, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 258-TB/TU về phân công lại nhiệm vụ đối với các đồng chí Thường trực Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Phong thôi đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy để giữ chức Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Thành ủy phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở đảng, để giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

f.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Trọng Đông, sinh năm 1969, quê quán Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV. Ông từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội; Phó Bí thư Quận ủy Long Biên; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Từ tháng 10/2025, ông là Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Nguyễn Trọng Đông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIV.

Tháng 2/2026, ông được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Hiện tại, Bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV.

Các Phó Bí thư Thành ủy gồm: Ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Trọng Đông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực; bà Phùng Thị Hồng Hà – Chủ tịch HĐND TP; ông Nguyễn Văn Phong.

Trường Phong
