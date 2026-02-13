Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Dòng phương tiện ùn ùn từ TPHCM về miền Tây, cầu Cần Thơ ùn ứ vì xe tải chết máy

Nhật Huy

TPO - Chiều 13/2, phương tiện từ TPHCM về các tỉnh miền Tây tăng mạnh, khiến giao thông trên quốc lộ 1 và cao tốc luôn trong cảnh đông đúc. Khi dòng phương tiện dồn lên cầu Cần Thơ, một xe tải chết máy trên cầu khiến giao thông ùn ứ kéo dài...

img-3878-6927.jpg
Ghi nhận của PV, trưa 13/2 (26 tháng Chạp), trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua TP. Cần Thơ, lượng xe máy từ hướng TPHCM về các tỉnh miền Tây tăng đột biến. Ảnh: Nhật Huy.
img-3875.jpg
img-3864.jpg
Tại khu vực nút giao Quốc lộ 1 và đường Trần Hoàng Na (TP. Cần Thơ), lưu lượng phương tiện đổ về tăng từng giờ.
img-4004-7544-5827.jpg
Khoảng 15h cùng ngày, trên cầu Cần Thơ (hướng từ Cần Thơ sang Vĩnh Long), một xe tải bị chết máy giữa cầu khiến giao thông ùn ứ kéo dài nhiều cây số.
img-4040.jpg
Dòng xe nối đuôi nhau 'bò' qua cầu Cần Thơ. Lực lượng chức năng túc trực để phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý sự cố.
img-4114-5948.jpg
Giao thông ùn ứ trên cầu Cần Thơ (hướng Cần Thơ đi Vĩnh Long).
img-4052-7211-7730.jpg
img-4126.jpg
Lượng phương tiện từ TPHCM về miền Tây tăng. Ảnh: Nhật Huy
img-4089-9666.jpg
Một số người đi xe máy tranh thủ dừng trên cầu Cần Thơ ngắm cảnh, nghỉ ngơi khiến giao thông càng thêm phức tạp.
img-4059-7781.jpg
z7530509643586-fe9ce9b7749d39d32d8542fddaf2faf6.jpg
img-4139.jpg
img-3849-2566.jpg
Chị Nguyễn Tú Quyên (quê Cà Mau) cùng chồng tranh thủ dừng xe nghỉ ngơi khi tới Cần Thơ. Chị Quyên cho biết, anh chị làm công nhân ở TPHCM, dù đi xe máy về quê vất vả, nhưng tiết kiệm chi phí, chủ động thời gian đi lại, chở được nhiều đồ. Từ trưa đến đầu giờ chiều, thời tiết trở nên oi bức, khiến việc di chuyển bằng xe máy thêm vất vả. Dù vậy, nhiều người vẫn tranh thủ chạy xe liên tục để kịp thoát tắc đường. Dự báo chiều tối và ngày mai, lượng phương tiện còn tăng hơn.
Nhật Huy
#Cần Thơ #giao thông #Quốc lộ 1 #cầu Cần Thơ #ùn xe #Tết Nguyên đán #miền Tây

