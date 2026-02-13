Dòng phương tiện ùn ùn từ TPHCM về miền Tây, cầu Cần Thơ ùn ứ vì xe tải chết máy

TPO - Chiều 13/2, phương tiện từ TPHCM về các tỉnh miền Tây tăng mạnh, khiến giao thông trên quốc lộ 1 và cao tốc luôn trong cảnh đông đúc. Khi dòng phương tiện dồn lên cầu Cần Thơ, một xe tải chết máy trên cầu khiến giao thông ùn ứ kéo dài...