Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM:

Ám ảnh kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Anh Nhàn - Trọng Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào cảnh quá tải, dòng xe nối dài.

Ghi nhận trong giờ cao điểm chiều 9/2, các tuyến đường quanh sân bay như Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi đều đông nghẹt phương tiện.

Riêng đường Cộng Hòa, đoạn giao Hoàng Hoa Thám, hàng nghìn xe máy ken kín mặt đường, len lỏi giữa ô tô, xe buýt và xe tải. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm.

Nhiều người phải nhích từng chút một, có thời điểm mất hơn 10-15 phút mới đi được vài chục mét, trong khi đèn tín hiệu giao thông liên tục chuyển pha nhưng tình trạng ùn ứ vẫn không được cải thiện.

1927575855995750839.jpg
Người dân nhích từng chút một để di chuyển ở các tuyến đường quanh sân bay.

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết, việc di chuyển qua khu vực sân bay những ngày này trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

“Tôi đi làm về qua đường Cộng Hòa gần như ngày nào cũng kẹt xe, nhưng mấy ngày cận Tết thì mức độ nghiêm trọng hơn hẳn. Có hôm xe đông kín đường, đứng yên tại chỗ cả chục phút liền. Ai cũng vội về nhà lo công việc cuối năm, nhưng càng vội thì càng kẹt”, anh Hùng chia sẻ.

Dù đã chủ động thay đổi thời gian và lộ trình di chuyển nhưng chị Lê Thị Thu Hà (ngụ phường An Phú Đông) vẫn không tránh khỏi ùn tắc. “Tôi thường tan ca sớm hơn để né giờ cao điểm, nhưng khu vực quanh sân bay lúc nào cũng đông. Người ra vào sân bay, người đưa đón, cộng với xe cá nhân nên các tuyến đường lúc nào cũng quá tải. Có ngày tôi mất gần gấp đôi thời gian so với ngày thường mới về được nhà”, chị Hà nói.

2294951813017163652.jpg
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc ngày áp Tết.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM, vào những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng mạnh. Đặc biệt, lượng hành khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất và số người đưa đón tăng cao đã khiến lưu lượng phương tiện tại các tuyến đường xung quanh sân bay vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã bố trí lực lượng điều tiết xuyên suốt từ 6 giờ sáng đến 22h đêm tại các nút giao trọng điểm. Các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh như va chạm giao thông, ùn ứ cục bộ. Khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng có mặt để giải tỏa dòng xe, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Cơ quan CSGT nhận định, với nhu cầu đi lại tăng cao tại các nhà ga T1 và T3, tình trạng ùn ứ giao thông tại các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất có thể còn tiếp diễn đến hết ngày 29 tháng Chạp. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ xe, hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm nếu không thực sự cần thiết, góp phần giảm áp lực giao thông trong những ngày cao điểm cuối năm.

Từ cuối tuần qua, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ hành khách dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo thống kê, chỉ trong ngày 9/2, sân bay ghi nhận 952 chuyến bay cất hạ cánh, với hơn 141.000 hành khách, tăng đáng kể so với những ngày trước đó.

Anh Nhàn - Trọng Huy
#Ùn tắc giao thông sân bay Tân Sơn Nhất #Tình hình giao thông cuối năm #Lượng khách tăng cao #Các tuyến đường trọng điểm #An toàn giao thông mùa Tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục