TPHCM: Ám ảnh kẹt xe cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất rơi vào cảnh quá tải, dòng xe nối dài.

Ghi nhận trong giờ cao điểm chiều 9/2, các tuyến đường quanh sân bay như Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi đều đông nghẹt phương tiện.

Riêng đường Cộng Hòa, đoạn giao Hoàng Hoa Thám, hàng nghìn xe máy ken kín mặt đường, len lỏi giữa ô tô, xe buýt và xe tải. Dòng xe nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm.

Nhiều người phải nhích từng chút một, có thời điểm mất hơn 10-15 phút mới đi được vài chục mét, trong khi đèn tín hiệu giao thông liên tục chuyển pha nhưng tình trạng ùn ứ vẫn không được cải thiện.

Người dân nhích từng chút một để di chuyển ở các tuyến đường quanh sân bay.

Anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết, việc di chuyển qua khu vực sân bay những ngày này trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

“Tôi đi làm về qua đường Cộng Hòa gần như ngày nào cũng kẹt xe, nhưng mấy ngày cận Tết thì mức độ nghiêm trọng hơn hẳn. Có hôm xe đông kín đường, đứng yên tại chỗ cả chục phút liền. Ai cũng vội về nhà lo công việc cuối năm, nhưng càng vội thì càng kẹt”, anh Hùng chia sẻ.

Dù đã chủ động thay đổi thời gian và lộ trình di chuyển nhưng chị Lê Thị Thu Hà (ngụ phường An Phú Đông) vẫn không tránh khỏi ùn tắc. “Tôi thường tan ca sớm hơn để né giờ cao điểm, nhưng khu vực quanh sân bay lúc nào cũng đông. Người ra vào sân bay, người đưa đón, cộng với xe cá nhân nên các tuyến đường lúc nào cũng quá tải. Có ngày tôi mất gần gấp đôi thời gian so với ngày thường mới về được nhà”, chị Hà nói.

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc ngày áp Tết.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TPHCM, vào những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng mạnh. Đặc biệt, lượng hành khách ra vào sân bay Tân Sơn Nhất và số người đưa đón tăng cao đã khiến lưu lượng phương tiện tại các tuyến đường xung quanh sân bay vượt khả năng đáp ứng của hạ tầng giao thông.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã bố trí lực lượng điều tiết xuyên suốt từ 6 giờ sáng đến 22h đêm tại các nút giao trọng điểm. Các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh như va chạm giao thông, ùn ứ cục bộ. Khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng có mặt để giải tỏa dòng xe, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Cơ quan CSGT nhận định, với nhu cầu đi lại tăng cao tại các nhà ga T1 và T3, tình trạng ùn ứ giao thông tại các tuyến đường ra vào sân bay Tân Sơn Nhất có thể còn tiếp diễn đến hết ngày 29 tháng Chạp. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định về dừng, đỗ xe, hạn chế di chuyển vào giờ cao điểm nếu không thực sự cần thiết, góp phần giảm áp lực giao thông trong những ngày cao điểm cuối năm.