Hà Nội: Ô tô bán tải biến dạng sau va chạm liên hoàn

TPO - Chiều 9/2, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 3 xe ô tô tại khu vực đường phía trước Trung tâm đăng kiểm 29-10D (Hoàng Mai, Hà Nội). Vụ việc khiến xe bán tải biến dạng phần đầu, 2 xe còn lại hư hỏng nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Theo người dân, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng hơn 14h cùng ngày tại khu vực đường ven bờ sông, phía trước Trung tâm đăng kiểm 29-10D (Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, 3 xe ô tô (1 xe bán tải, 1 xe tải thùng kín và 1 xe 7 chỗ) xảy ra va chạm liên hoàn.

Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường. Ảnh: Thanh Hà

Tại hiện trường, xe bán tải bị biến dạng phần đầu, nhiều mảnh vỡ văng khắp lòng đường. Hai phương tiện còn lại bị hư hỏng nhẹ.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Theo clip camera hành trình ô tô ghi lại, xe bán tải lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm với xe tải. Sau đó, xe tải tiếp tục va chạm với ô tô 7 chỗ đang dừng ven đường.

Clip ghi lại vụ việc: Clip Huy Vu

Tiếp nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 14 có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Hơn 16h cùng ngày các phương tiện được di chuyển khỏi hiện trường.

Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết vụ việc không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.