Tổ chức Lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành với nghi thức cấp Nhà nước

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi 6 giờ 43 phút, ngày 6/2/2026 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 97 tuổi.

doanduythanh.jpg
Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành. Ảnh: Tư liệu.

Ông Đoàn Duy Thành, tên khai sinh Đoàn Hữu Tòng (bí danh: Thành Duy, Thành Linh, Thành Tòng), sinh ngày 15/9/1929; quê quán: Xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương (cũ) - nay là xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng; thường trú tại số nhà 216, phố Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Ông tham gia cách mạng tháng 7/1945; vào Đảng ngày 15/10/1946; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI; đại biểu Quốc hội các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đối ngoại (nay là Bộ Công Thương); Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam); Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông Đoàn Duy Thành đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định tổ chức lễ tang ông Đoàn Duy Thành với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 25 người, do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Trưởng Ban.

Linh cữu ông Đoàn Duy Thành quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức vào hồi 7 giờ đến 9 giờ, ngày 12/2/2026 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ ngày 12/2/2026. Lễ hỏa táng vào hồi 12 giờ 30 phút tại Đài hóa thân hoàn vũ Nghĩa trang Ninh Hải, thành phố Hải Phòng. Lễ an táng vào hồi 9 giờ 45 phút, ngày 13/02/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại nghĩa trang quê nhà thôn Tường Vu, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng.

Trường Phong
