Nhà rông lớn nhất của đồng bào Ba Na ở Quảng Ngãi bị thiêu rụi

TPO - Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra, làm cháy rụi hoàn toàn nhà rông làng Kon Brăp Ju, một công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Ba Na ở xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 9/2, ông Lê Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm cháy rụi hoàn toàn nhà rông làng Kon Brăp Ju.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 8/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phần mái nhà rông, sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ công trình. Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân trong làng tham gia chữa cháy.

Nhà rông làng Kon Brăp Ju bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gió lớn, trong khi nhà rông được xây dựng bằng các vật liệu dễ cháy như tre, tranh, gỗ đã khô nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nhà rông đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, làng Kon Brăp Ju hiện có 191 hộ dân với gần 800 nhân khẩu, trong đó hơn 94% là đồng bào dân tộc Ba Na. Ngôi nhà rông trên của làng được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, có quy mô lớn, được xem là nhà rông lớn nhất của dân tộc Ba Na trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các lễ hội và sự kiện quan trọng của làng.

Nhà rông làng Kon Brăp Ju trước khi bị thiêu rụi.

Theo một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có một thanh niên tên A.T. (SN 2013) ngồi chơi ở nhà rông và sau đó nhà rông bốc cháy dữ dội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.