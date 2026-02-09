Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nhà rông lớn nhất của đồng bào Ba Na ở Quảng Ngãi bị thiêu rụi

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra, làm cháy rụi hoàn toàn nhà rông làng Kon Brăp Ju, một công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào dân tộc Ba Na ở xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 9/2, ông Lê Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm cháy rụi hoàn toàn nhà rông làng Kon Brăp Ju.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 8/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ phần mái nhà rông, sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ công trình. Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân trong làng tham gia chữa cháy.

pwf2amf0gwaaazxaylqyywyayxuayxmaaaf57g-4676.jpg
Nhà rông làng Kon Brăp Ju bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gió lớn, trong khi nhà rông được xây dựng bằng các vật liệu dễ cháy như tre, tranh, gỗ đã khô nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nhà rông đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Được biết, làng Kon Brăp Ju hiện có 191 hộ dân với gần 800 nhân khẩu, trong đó hơn 94% là đồng bào dân tộc Ba Na. Ngôi nhà rông trên của làng được xây dựng theo kiến trúc truyền thống, có quy mô lớn, được xem là nhà rông lớn nhất của dân tộc Ba Na trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, là nơi sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các lễ hội và sự kiện quan trọng của làng.

9ce680e5eff861a638e9.jpg
Nhà rông làng Kon Brăp Ju trước khi bị thiêu rụi.

Theo một số người dân cho biết, thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có một thanh niên tên A.T. (SN 2013) ngồi chơi ở nhà rông và sau đó nhà rông bốc cháy dữ dội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngọc
#Cháy nhà rông truyền thống Ba Na #Nghệ thuật và văn hóa dân tộc Ba Na #Hỏa hoạn và thiệt hại về tài sản văn hóa #Phản ứng cộng đồng và cứu hộ khẩn cấp #Nguyên nhân và điều tra vụ cháy nhà rông #Ảnh hưởng của hỏa hoạn đến đời sống cộng đồng #Kiến trúc nhà rông và ý nghĩa văn hóa #Tác động của thiên nhiên đến công trình truyền thống

Xem thêm

Cùng chuyên mục