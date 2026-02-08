Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Clip: Ô tô bốc cháy trên cao tốc, tạo tường lửa dài 5 làn xe

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngọn lửa từ chiếc ô tô đang nằm bất động trên cao tốc bất ngờ bùng lên, lan sang các làn đường bên cạnh trong chốc lát khiến một số xe bị ảnh hưởng.

Xe ô tô bốc cháy dữ dội trên đường cao tốc ở Mỹ. Video: WSVN 7

Camera giao thông đã ghi lại cảnh chiếc xe ô tô bốc cháy trên đường cao tốc I-95 ở Pompano Beach, bang Florida, Mỹ hôm 6/2. Ngọn lửa cháy dữ dội và trong một khoảnh khắc đã bùng phát rồi phụt sang các làn bên cạnh.

Có ít nhất 3 ô tô đang di chuyển vào thời điểm trên và đã phải chạy băng qua bức tường lửa. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy ngay sau đó.

Theo WSVN 7, tài xế đã kịp thoát khỏi xe trước khi nó bốc cháy nên may mắn không có báo cáo về thương vong trong vụ việc. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Lê Tuấn
#ô tô cháy #cao tốc #bùng cháy #tường lửa #xe cháy #tai nạn #video giao thông

Cùng chuyên mục