Xe

Google News

Siêu xe hybrid được giảm giá tại Việt Nam nhờ ưu đãi thuế mới

Trường Vũ
TPO - Theo Nghị định 360/2025/NĐ-CP về ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid có hiệu lực từ năm 2026, hãng siêu xe McLaren vừa công bố điều chỉnh giá cho dòng Artura tại Việt Nam.

Kể từ khi chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) dành cho xe hybrid chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, nhiều hãng xe đã có động thái điều chỉnh giá bán của các mẫu ô tô hybrid tại Việt Nam.

Không chỉ ở nhóm xe phổ thông, thương hiệu siêu xe McLaren mới đây cũng thực hiện giảm giá cho mẫu Artura dựa trên ưu đãi thuế TTĐB.

Cụ thể, nhà phân phối của thương hiệu McLaren tại Việt Nam cho biết mẫu Artura Coupe hiện có giá 15,29 tỷ đồng, trong khi bản mui trần Artura Spider được niêm yết ở mức 16,66 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

mclaren-artura-sonoma-june2023-0.jpg

Trước khi được điều chỉnh, McLaren Artura có giá khởi điểm khoảng 17 tỷ đồng. Như vậy, mức giá mới được giảm nhờ ưu đãi thuế TTĐB cho xe hybrid giúp người mua mẫu siêu xe Anh quốc này tiết kiệm được cả tỷ đồng.

McLaren Artura là mẫu siêu xe hybrid ra mắt toàn cầu vào năm 2021. Xe sử dụng động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.0L kết hợp cùng mô-tơ điện, cho tổng công suất đầu ra tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Phiên bản mui trần Spider được nâng lên thành 700 mã lực.

Với hệ thống hybrid kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp, McLaren Artura có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây. Xe có khả năng vận hành thuần điện với quãng đường tối đa 33 km.

McLaren Artura là một trong những mẫu xe động cơ lai đầu tiên tại Việt Nam sớm được điều chỉnh giá ngay sau khi chính sách ưu đãi thuế TTĐB cho xe hybrid có hiệu lực.

Trước đó, mới chỉ có các thương hiệu phổ thông như Toyota và Honda có động thái điều chỉnh giá xe hybrid. Cụ thể, phiên bản hybrid của Toyota Yaris Cross, Corolla Cross, Camry và Alphard cùng Honda CR-V e:HEV RS được giảm từ 9-200 triệu đồng, tùy mẫu xe.

Trường Vũ
