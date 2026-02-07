Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mordor Intelligence: Xanh SM dẫn đầu thị trường gọi xe công nghệ trong 15 tháng liên tiếp

P.V

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường gọi xe 4 bánh Việt Nam quý IV/2025 do Mordor Intelligence thực hiện, Xanh SM ghi nhận quý đầu tiên đạt thị phần trên 50%, tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thị trường một cách vững chắc trong 15 tháng liên tiếp.

Cụ thể, Xanh SM đạt 51,5% thị phần gọi xe Việt Nam trong quý IV/2025, tính theo tổng giá trị giao dịch (GMV). Grab xếp thứ hai với 42,64%, trong khi be chiếm 5,86%. Như vậy, khoảng cách giữa Xanh SM và Grab đã được nới rộng lên gần 9 điểm phần trăm.

Báo cáo cũng cho thấy, trong quý IV/2025, thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô lớn với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 490,72 triệu USD, tương ứng với 133,31 triệu chuyến đi được thực hiện. Trong bối cảnh quy mô thị trường ổn định, việc một nền tảng duy trì vị trí dẫn đầu qua 15 tháng liên tiếp được xem là tín hiệu cho thấy cục diện thị trường đã được định hình một cách rõ nét.

anh-1.jpg
Xanh SM đạt 51,5% thị phần gọi xe Việt Nam, theo báo cáo của Mordor Intelligence

Trước Mordor Intelligence, một công ty nghiên cứu thị trường độc lập khác là Q&Me cũng công bố kết quả khảo sát ghi nhận Xanh SM là ứng dụng gọi xe công nghệ được sử dụng thường xuyên nhất tại Việt Nam, với tỷ lệ 52%. Nếu dữ liệu của Q&Me phản ánh mức độ gắn bó của người dùng, thì số liệu từ Mordor Intelligence cho thấy xu hướng đó đã chuyển hóa thành thị phần cụ thể về giá trị giao dịch trên thị trường.

Theo ông Nguyễn Thành Vinh, chuyên gia nghiên cứu hành vi tiêu dùng đô thị, việc một nền tảng gọi xe duy trì thị phần cao trong thời gian dài phản ánh quá trình tự điều chỉnh và chọn lọc liên tục của thị trường. “Gọi xe là dịch vụ có tần suất sử dụng cao. Người dùng nhanh chóng loại bỏ những lựa chọn gây bất tiện, dù rất nhỏ. Thị phần vì thế được hình thành từ hàng triệu quyết định lặp lại mỗi ngày, chứ không phải nhờ yếu tố nhất thời”, ông Vinh nhận định.

anh-2.jpg
Khảo sát của Q&Me cũng ghi nhận ứng dụng Xanh SM được sử dụng thường xuyên nhất, với tỷ lệ 52%

Khi thị trường có nhiều lựa chọn và người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các ứng dụng, việc một nền tảng giữ được vị trí dẫn đầu qua nhiều quý cho thấy dịch vụ đó đã đáp ứng được những chuẩn mực để trở thành lựa chọn mặc định. “Người dùng không cần đánh giá lại từ đầu mỗi lần đặt xe. Họ quay lại vì thấy dịch vụ đủ ổn để không phải cân nhắc thêm”, ông Vinh cho biết.

Thực tế này cũng được Q&Me chỉ ra trong kết quả nghiên cứu trước đó. Theo báo cáo, Xanh SM được người dùng lựa chọn thường xuyên nhờ các trải nghiệm cốt lõi của dịch vụ, bao gồm chất lượng phương tiện, sự êm ái của chuyến đi, tác phong của tài xế…

anh-3.jpg
Xanh SM dần trở thành lựa chọn quen thuộc cho nhu cầu di chuyển hằng ngày

Bên cạnh thị phần, Xanh SM cũng ghi nhận số chuyến và giá trị giao dịch hằng ngày ở mức cao nhất thị trường. Theo giới phân tích, đây là điểm khác biệt so với giai đoạn trước, khi nền tảng chủ yếu được lựa chọn cho các chuyến đi có giá trị cao hoặc cần ưu tiên sự an tâm. Việc dẫn đầu đồng thời ở cả hai chỉ số cho thấy Xanh SM đã mở rộng hiện diện sang các chuyến đi thường nhật, trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt đô thị.

Trước đó, theo báo cáo hàng quý của Mordor Intelligence, Xanh SM lần đầu vượt Grab và vươn lên dẫn đầu thị trường vào quý IV/2024 với 37,41% thị phần. Kể từ đó, thị phần của nền tảng này liên tục tăng, đạt 39,85% trong quý I/2025, 44,68% trong quý II/2025 và tiếp tục nới rộng khoảng cách trong các quý tiếp theo.

P.V
#gọi xe #Xanh SM #thị phần #mordor intelligence #thị trường Việt Nam #dịch vụ gọi xe

