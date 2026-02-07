Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Google News

Một mẫu xe Nhật mới xuất hiện tại Hà Nội

Lê Tuấn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mẫu Mazda CX-60 vừa được bắt gặp tại một trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, dự kiến sẽ bán ra trong thời gian tới.

Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc CX-60 này có ngoại thất xanh dương, vành tối màu giống với chiếc từng được trưng bày tại showroom Mazda mới tại TP. HCM hồi tháng 12/2025.

Sự xuất hiện của Mazda CX-60 tại trung tâm thử nghiệm khí thải cho thấy mẫu xe này đang trong những quá trình chuẩn bị để mở bán tại Việt Nam.

mazda-cx-60-autopro.jpg
Chiếc Mazda CX-60 xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Ảnh: Autopro

Thực tế, cái tên CX-60 cũng đã xuất hiện trong danh mục sản phẩm hiển thị trên website chính thức của Mazda Việt Nam. Trước đó vào tháng 12/2025, hãng xe Nhật Bản đã hé lộ kế hoạch phân phối CX-60 và CX-90 tại nước ta dưới dạng nhập khẩu, dự kiến giao xe từ tháng 4/2026.

Trong đó, mẫu CX-90 mới đây đã được mở đặt hàng chính hãng với giá dự kiến khoảng 2,5 tỷ đồng. Đàn em CX-60 dự kiến sẽ cũng sẽ nhận đơn đặt hàng trong thời gian tới.

cx-50-mazda.jpg
CX-60 đã có tên trong danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam cùng CX-90, MX5 và CX-5 đời mới.

Hiện các thông tin về số lượng phiên bản, cấu hình động cơ, trang bị của Mazda CX-60 bán tại Việt Nam vẫn được giữ kín.

Chiếc xe trưng bày tại TP.HCM trước đó được trang bị động cơ xăng 3.3L I6 tăng áp, có hỗ trợ mild-hybrid, cho công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, kết hợp hệ dẫn động AWD.

CX-60 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.890 x 1.683 mm, trục cơ sở 2.870 mm. Về kích thước, CX-60 sẽ nằm giữa CX-5 và CX-8.

Mẫu SUV này được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, được trang bị nhiều công nghệ tiện ích trong cabin cùng hệ thống trợ lái an toàn ADAS. Xe có cấu hình 5 chỗ.

Tại thị trường châu Âu, CX-60 có giá 40.000-60.000 Euro, quy đổi tương đương khoảng 1,22-1,83 tỷ đồng.

Ngoài CX-60, nhà phân phối Thaco Auto còn sẽ đưa về nước thêm hai mẫu xe mới trong năm nay là xe thể thao mui trần cỡ nhỏ Mazda MX-5 và mẫu CX-5 thế hệ mới.

Lê Tuấn
#Mazda CX-60 #mazda #cx-60 #suv #xe nhật #thaco auto

Cùng chuyên mục