Một mẫu xe Nhật mới xuất hiện tại Hà Nội

TPO - Mẫu Mazda CX-60 vừa được bắt gặp tại một trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội, dự kiến sẽ bán ra trong thời gian tới.

Hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc CX-60 này có ngoại thất xanh dương, vành tối màu giống với chiếc từng được trưng bày tại showroom Mazda mới tại TP. HCM hồi tháng 12/2025.

Sự xuất hiện của Mazda CX-60 tại trung tâm thử nghiệm khí thải cho thấy mẫu xe này đang trong những quá trình chuẩn bị để mở bán tại Việt Nam.

Chiếc Mazda CX-60 xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Ảnh: Autopro

Thực tế, cái tên CX-60 cũng đã xuất hiện trong danh mục sản phẩm hiển thị trên website chính thức của Mazda Việt Nam. Trước đó vào tháng 12/2025, hãng xe Nhật Bản đã hé lộ kế hoạch phân phối CX-60 và CX-90 tại nước ta dưới dạng nhập khẩu, dự kiến giao xe từ tháng 4/2026.

Trong đó, mẫu CX-90 mới đây đã được mở đặt hàng chính hãng với giá dự kiến khoảng 2,5 tỷ đồng. Đàn em CX-60 dự kiến sẽ cũng sẽ nhận đơn đặt hàng trong thời gian tới.

CX-60 đã có tên trong danh mục sản phẩm của Mazda Việt Nam cùng CX-90, MX5 và CX-5 đời mới.

Hiện các thông tin về số lượng phiên bản, cấu hình động cơ, trang bị của Mazda CX-60 bán tại Việt Nam vẫn được giữ kín.

Chiếc xe trưng bày tại TP.HCM trước đó được trang bị động cơ xăng 3.3L I6 tăng áp, có hỗ trợ mild-hybrid, cho công suất 280 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm, kết hợp hệ dẫn động AWD.

CX-60 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.890 x 1.683 mm, trục cơ sở 2.870 mm. Về kích thước, CX-60 sẽ nằm giữa CX-5 và CX-8.

Mẫu SUV này được định vị ở phân khúc cao cấp hơn, được trang bị nhiều công nghệ tiện ích trong cabin cùng hệ thống trợ lái an toàn ADAS. Xe có cấu hình 5 chỗ.

Tại thị trường châu Âu, CX-60 có giá 40.000-60.000 Euro, quy đổi tương đương khoảng 1,22-1,83 tỷ đồng.

Ngoài CX-60, nhà phân phối Thaco Auto còn sẽ đưa về nước thêm hai mẫu xe mới trong năm nay là xe thể thao mui trần cỡ nhỏ Mazda MX-5 và mẫu CX-5 thế hệ mới.