Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà Tết người dân vùng bão lũ Gia Lai

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thăm Gia Lai nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp trao quà, động viên người dân vùng bão lũ, ghi nhận nỗ lực của địa phương trong khắc phục thiên tai và ổn định đời sống.

Ngày 9/2, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Đoàn công tác đã trao tặng 554 suất quà cho hộ người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động tại xã Tuy Phước, mỗi suất quà trị giá 2,3 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng tiền quà).

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với bà con nhân dân trước những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra trong năm 2025. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước trong việc nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

tp-c_img-4685.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà Tết cho người dân xã Tuy Phước.

Theo Phó Thủ tướng, xã Tuy Phước đã trở thành điểm sáng trong công tác khắc phục bão lũ, đặc biệt là việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung", hoàn thành trước thời hạn so với kế hoạch phát động của Chính phủ và đã được tặng bằng khen.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới nhân dân và chính quyền địa phương, đồng thời mong muốn Tuy Phước tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Tại xã Tuy Phước Đông, đoàn công tác cũng trao tặng 300 suất quà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn. Trước đó, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu cũng đến thăm, trao 46 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư.

tp-c_img-4804.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương thăm hỏi, tặng quà Tết cho vợ chồng thương binh và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Trương Định.

Dịp này, Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Thanh Mạnh (SN 1949, xã Tuy Phước) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Liên (SN 1932, xã Tuy Phước).

Trương Định
#Hồ Quốc Dũng #Phó Thủ tướng #Gia Lai #tặng quà Tết #bão lũ #xã Tuy Phước #Minh Dư

Xem thêm

Cùng chuyên mục