Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, tặng quà Tết người dân vùng bão lũ Gia Lai

TPO - Thăm Gia Lai nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp trao quà, động viên người dân vùng bão lũ, ghi nhận nỗ lực của địa phương trong khắc phục thiên tai và ổn định đời sống.

Ngày 9/2, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Đoàn công tác đã trao tặng 554 suất quà cho hộ người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động tại xã Tuy Phước, mỗi suất quà trị giá 2,3 triệu đồng (gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng tiền quà).

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với bà con nhân dân trước những thiệt hại nặng nề do bão, lũ gây ra trong năm 2025. Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tuy Phước trong việc nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà Tết cho người dân xã Tuy Phước.

Theo Phó Thủ tướng, xã Tuy Phước đã trở thành điểm sáng trong công tác khắc phục bão lũ, đặc biệt là việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung", hoàn thành trước thời hạn so với kế hoạch phát động của Chính phủ và đã được tặng bằng khen.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tới nhân dân và chính quyền địa phương, đồng thời mong muốn Tuy Phước tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng anh hùng.

Tại xã Tuy Phước Đông, đoàn công tác cũng trao tặng 300 suất quà cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động trên địa bàn. Trước đó, đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu cũng đến thăm, trao 46 suất quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Trung ương thăm hỏi, tặng quà Tết cho vợ chồng thương binh và Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Trương Định.

Dịp này, Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết gia đình thương binh Nguyễn Thanh Mạnh (SN 1949, xã Tuy Phước) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Liên (SN 1932, xã Tuy Phước).