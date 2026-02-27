Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ban Tổ chức Trung ương triển khai kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

TPO - Chiều 27/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất và triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, với những thành tích nổi bật trong công tác tham mưu, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân của Ban Tổ chức Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Cụ thể, tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Ban Tổ chức Trung ương; tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể (Vụ Tổ chức Điều lệ và Vụ Tổ chức cán bộ); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 tập thể và 9 cá nhân của Ban.

Tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng cũng thông qua Công văn số 514 của Văn phòng Trung ương Đảng về thời điểm nghỉ công tác và nghỉ hưu của các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng ông Hoàng Đăng Quang và ông Nguyễn Quang Dương hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, tại phiên họp ngày 3/2/2026, xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ chính sách đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV, Bộ Chính trị kết luận: Đồng ý để ông Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nghỉ công tác từ ngày 1/3/2026 và nghỉ hưu từ ngày 1/12/2026.

Trường Phong
#Ban Tổ chức Trung ương #Bộ Chính trị #Cán bộ #Công tác cán bộ #ông Hoàng Đăng Quang #ông Nguyễn Quang Dương

