8 Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa

TPO - Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 25 thành viên, trong đó, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 07-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam trực thuộc Bộ Chính trị, gồm 25 thành viên, trong đó, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Trong số các Ủy viên Ban Chỉ đạo, có 6 Ủy viên Bộ Chính trị, gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam còn có: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Trước đó, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết xác định quan điểm: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Tạo lập môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại. Phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; phát huy truyền thống yêu nước, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự chủ, tự cường dân tộc, đề cao đạo đức, tài năng, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của Nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.