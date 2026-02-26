Các lực lượng phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử

TPO - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là trên các địa bàn trọng điểm; chủ động xây dựng và luyện tập các phương án, không để bị động, bất ngờ.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện

Sáng 26/2, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Gấu cho biết, trong tháng 7/2025, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành các chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử. Đồng thời, chỉ đạo Bộ Tổng Tham mưu xây dựng, ban hành kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Hồ Long

Tổng cục Chính trị đã ban hành hướng dẫn cho toàn quân và dân quân tự vệ về việc thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các địa phương; tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Về phân bổ người tham gia ứng cử, trên cơ sở số lượng đại biểu quân đội được phân bổ, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rà soát chính trị 100% nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm theo đúng quy định đối với 31/31 cán bộ quân đội tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI, tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Tại các địa phương, 34 tỉnh, thành phố có cán bộ quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, 12 tỉnh, thành phố cơ cấu 2 người tham gia ứng cử; 22 tỉnh, thành phố còn lại mỗi địa phương cơ cấu một người. Riêng cán bộ quân sự cấp xã có 3.038 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, nhất là trên các địa bàn trọng điểm; chủ động xây dựng và luyện tập các phương án, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ, thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống.

Bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID

Cũng tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cho biết, ngay từ sớm, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị và các văn bản liên quan, triển khai 50 công tác trọng tâm, giao trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Hồ Long

Về kết quả, mọi tình hình an ninh trật tự liên quan đến công tác bầu cử đều được nắm chắc, các nguy cơ tiềm ẩn được chủ động phát hiện và xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động bất ngờ; đến thời điểm hiện nay, chúng ta đã kiểm soát tuyệt đối tình hình.

Cùng với đó, công tác rà soát xác minh nhân sự ứng cử được tập trung triển khai theo đúng quy định, bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử để kịp thời tham mưu phối hợp với Hội đồng bầu cử quốc gia, kiến nghị Ủy ban bầu cử các cấp phương án xử lý các trường hợp chưa bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

Về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Công an đã ban hành quy định về khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và VNeID để lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri. Đến nay đã có 3.320/3.321 đơn vị cấp xã, phường ứng dụng phần mềm vào công tác lập danh sách cử tri (trừ đặc khu Hoàng Sa).

Các đơn vị đã phân cử tri về các khu vực bỏ phiếu trên hệ thống phần mềm cho trên 78,5 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,48%. Số cử tri chưa được cập nhật chủ yếu do một số trường hợp cử tri đã mất nhưng gia đình chưa thực hiện thủ tục khai tử theo quy định, hoặc trường hợp đang trong quá trình điều chỉnh, thay đổi nơi bỏ phiếu, chưa bổ sung vào danh sách tại các đơn vị bầu cử mới.

Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội triển khai kết nối Trang thông tin bầu cử với hệ thống định danh và xác thực điện tử, tích hợp, đăng nhập bằng tài khoản VNeID từ ngày 17/12/2025, đến nay có trên 220.000 lượt đăng nhập.

Đồng thời, đã kết nối trang thông tin bầu cử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để người ứng cử có thể khai thác thông tin tự động điền vào mẫu kê khai, đến nay đã nhận trên 441.000 yêu cầu khai thác.

Ngoài ra, Bộ Công an đã ban hành hướng dẫn quy trình cấp giấy chứng nhận để cử tri tham gia bỏ phiếu ở nơi khác bằng điện tử và hoàn thành xây dựng tính năng bỏ phiếu ở nơi khác trên VNeID…