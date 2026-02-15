Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa ký ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

152bc1.jpg
Cử tri sẽ bầu bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị, công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Theo danh sách được công bố, tại thành phố Hà Nội, có 11 đơn vị bầu cử, với 54 người ứng cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 32 người. Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội.

Tại TPHCM, có 13 đơn vị bầu cử, với tổng cộng 64 người ứng cử, và số đại biểu được bầu là 38 người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thuộc đơn vị bầu cử số 12, TPHCM...

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành, ngày 14/2.

(Xem toàn bộ danh sách tại đây)

Luân Dũng
