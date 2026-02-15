Bị lừa khi mua hoa Tết online, người phụ nữ bất ngờ trước cách ứng xử của chủ shop

TPO - Cận Tết, trong lúc háo hức chọn hoa biếu gia đình, chị Bùi Thị Ngọc (trú Nghệ An) không may trở thành nạn nhân của một chiêu trò mạo danh cửa hàng hoa lan để lừa đảo. Tuy nhiên, câu chuyện khép lại bằng một hành động đẹp từ chính chủ cửa hàng, khiến chị xúc động.

Ngày 15/2, chị Bùi Thị Ngọc (trú Nghệ An) cho biết, chị vừa bị một đối tượng giả mạo chủ shop bán hoa lan Tết nhắn tin để lừa đảo.

Theo chị Ngọc, trưa 14/2 (tức 27 Tết), chị vào Facebook của một cửa hàng bán lan để chọn mua hoa tặng bố mẹ chồng. Sau khi xem hình ảnh các chậu lan được đăng tải, chị để lại bình luận “chốt đơn” dưới chậu hoa mình ưng ý.

Chỉ khoảng 5 phút sau, một tài khoản Zalo tên Đ.M. gửi lời mời kết bạn để trao đổi việc giao hoa. Thấy tên tài khoản trùng với tên cửa hàng, chị Ngọc không chút nghi ngờ. Người này thông báo hai chậu lan chị chọn có giá 5 triệu đồng và đề nghị chuyển khoản toàn bộ hoặc đặt cọc trước 2 triệu đồng để giữ hàng. “Tôi định ra tận nơi xem hoa, nếu chưa ưng có thể đổi nên chỉ chuyển khoản 2 triệu đồng tiền đặt cọc”, chị Ngọc kể.

Kẻ xấu lập Zalo mang tên cửa hàng hoa để lừa đảo (Ảnh chụp sau khi tài khoản này đã đổi tên).

Số tài khoản nhận tiền được giới thiệu là của “chồng chủ cửa hàng”, kèm lời giục chuyển khoản sớm để chốt đơn. Sau khi chuyển tiền, chị cùng chồng đến trực tiếp cửa hàng.

Tại đây, khi kiểm tra lại tin nhắn, chị phát hiện tài khoản Zalo trước đó đã đổi tên. Linh cảm có điều bất thường, chị trao đổi với chủ cửa hàng và được xác nhận đã bị kẻ xấu mạo danh để lừa tiền.

Chị Nguyễn Thị Thắng, chủ cửa hàng lan, cho biết, đây không phải lần đầu có đối tượng giả danh cơ sở kinh doanh để chiếm đoạt tiền của khách. Sau khi xem lại toàn bộ tin nhắn, chị Thắng khẳng định cửa hàng không liên quan đến giao dịch chuyển khoản nói trên.

Dù không phải lỗi của mình, chị Thắng vẫn chủ động đề nghị tặng chị Ngọc một bình lan như lời động viên. “Khách hàng bị lừa đã là một cú sốc. Tôi chỉ mong san sẻ phần nào để chị ấy đón Tết trọn vẹn hơn”, chị Thắng chia sẻ.

Hoa lan là mặt hàng đắt khách dịp Tết.

Về phần mình, chị Ngọc xác định sự việc xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền. Chị quyết định mua hai chậu lan tại cửa hàng và kiên quyết thanh toán đủ giá trị.

“Tôi và chủ cửa hàng cứ giằng co mãi. Cuối cùng em ấy chỉ nhận 3 triệu đồng, chưa bằng một nửa giá trị hai chậu lan. Em nói ‘ta chia sẻ cùng nhau để Tết vui hơn’. Tôi thực sự xúc động”, chị Ngọc cho hay.

Sau sự việc, chị Ngọc đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để cảnh báo bạn bè, người thân về thủ đoạn mạo danh các cơ sở kinh doanh hoa Tết nhằm lừa đảo chuyển khoản. Đồng thời, chị cũng muốn lan tỏa hành động nhân văn, tinh thần trách nhiệm với khách hàng của chủ cửa hàng lan.