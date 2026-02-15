Làng bánh chưng đỏ lửa suốt ngày đêm, làm không hết việc ngày cận Tết

Nằm ven Sông Lô, làng Hùng Lô từ lâu đã nổi tiếng với nghề gói bánh chưng truyền thống, được duy trì qua nhiều thế hệ. Trải qua thời gian, nghề vẫn được bảo tồn và phát triển, trở thành một trong những làng nghề tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Lá dong được lựa chọn kỹ càng

Theo ông Nguyễn Văn Ninh, Trưởng làng nghề bánh chưng Hùng Lô, năm nay giá bánh tăng nhẹ so với năm trước do chi phí nguyên liệu đầu vào tăng. “Giá bánh năm ngoái khoảng 45.000 đồng/cái, năm nay dao động từ 50.000 – 55.000 đồng/cái, tăng khoảng 5.000 – 10.000 đồng. Mức điều chỉnh này không lớn nhưng đủ bù chi phí gạo, thịt, đỗ đều tăng”, ông Ninh cho biết.

Những người cao tuổi cũng tham gia gói, nấu bánh chưng vì có nhiều kinh nghiệm

Hiện làng nghề có hơn 30 hộ duy trì sản xuất. Nghề bánh chưng được làm quanh năm, song cao điểm vẫn là dịp Tết Nguyên đán. Những ngày này, nhiều cơ sở gần như quá tải do lượng đơn đặt hàng tăng mạnh từ Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang và một số địa phương khác.

Nguyễn Văn Ninh, Trưởng làng nghề bánh chưng Hùng Lô

Theo ông Ninh, nếu ngày thường cơ sở của ông và một số cơ sở khác chỉ sản xuất khoảng 200 – 300 chiếc thì vào dịp Tết, sản lượng có thể tăng lên hơn 1.200 chiếc/ngày. “Bánh chưng năm nay bán chạy hơn, riêng cơ sở nhà tôi làm không hết việc. Nhiều khách đặt thêm nhưng không có đủ nhân công để nhận”, ông Ninh chia sẻ.

Để giữ thương hiệu, các hộ sản xuất vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình truyền thống. Gạo nếp cái hoa vàng được tuyển chọn kỹ, đỗ xanh thu mua tại địa phương, sơ chế thủ công, thịt ba chỉ tươi ướp vừa vị. Bánh được nấu liên tục từ 8 – 9 tiếng để bảo đảm độ dẻo, bùi và kết dính.

Bên cạnh việc giữ hương vị truyền thống, các cơ sở cũng linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngoài bánh chưng xanh truyền thống, nhiều khách hàng đặt bánh nếp cẩm, bánh giầy hoặc yêu cầu điều chỉnh kích cỡ, hình thức để phù hợp mục đích biếu, tặng.

Tại cơ sở của ông Ninh hiện có 4 lao động thường xuyên, với mức thu nhập bình quân khoảng 8 – 10 triệu đồng/người/tháng. Theo ông, bánh chưng không còn là nghề làm thời vụ mà thực sự trở thành nguồn thu nhập ổn định, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

Bánh chưng Hùng Lô là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao

Tuy vậy, làng nghề vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc ứng dụng công nghệ, mở rộng kênh bán hàng trực tuyến còn khiêm tốn; sản phẩm chủ yếu tiêu thụ qua khách quen hoặc đặt hàng trực tiếp. “Thời gian tới, chúng tôi dự kiến thí điểm quảng bá trên mạng xã hội để từng bước mở rộng thị trường”, ông Nguyễn Văn Ninh cho biết.

Không chỉ tiêu thụ mạnh trong dịp Tết, bánh chưng Hùng Lô còn thường xuyên được giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ ẩm thực và hoạt động quảng bá du lịch của tỉnh. Với bề dày hơn 300 năm lịch sử, mỗi chiếc bánh không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của vùng Đất Tổ.