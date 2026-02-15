Xe khách 23 chỗ ‘nhồi’ 48 người, chủ xe và tài xế bị phạt gần 190 triệu đồng

TPO - Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt chủ xe và tài xế xe khách 23 chỗ chở 48 người, với số tiền gần 190 triệu đồng.

Lực lượng CSGT đếm số người trên xe khách.

Trước đó, khoảng 18h10 ngày 14/2 tại khu vực Trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã tiến hành kiểm tra xe hành khách biển số 18F-003.XX.

Qua kiểm tra xác định lái xe Đ.V.H (SN 1977, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) là người điều khiển xe ô tô khách biển số 18F-003.84 vi phạm lỗi "Điều khiển xe ô tô chở hành khách khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 Km thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện”. Cụ thể là 48 người/ 23 chỗ.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 37,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ phương tiện là Công ty cổ phần T- D, có hành vi vi phạm “Để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm" bị phạt 150 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu xe tuyến cố định 2 tháng.

Tổng mức phạt cả chủ và lái xe 187,5 triệu đồng.

Sau đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã bố trí phương tiện trung chuyển để đưa số hành khách chở quá trên xe về bến cuối.

Xe khách chở hàng trên nóc.

Cũng liên quan đến hoạt động vận tải hành khách, ngày 13/2, tại QL2C, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, ông H.V.K (SN 1987, trú tại tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe khách biển số 23B-005.XX, vi phạm “Chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe”. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt 700 nghìn đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải T-P mức tiền phạt từ 8 - 12 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, dịp Tết, xe khách hoạt động hết công suất, xuất hiện một số chủ xe, lái xe chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp sự an toàn của hành khách, có các vi phạm nhồi nhét khách; chở hàng hoá trong khoang khách, trên nóc xe; chiều lên thành phố, đô thị (xe trống) chạy ẩu, vi phạm tốc độ…

Lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm này và rất mong người dân cung cấp thông tin vi phạm của xe khách cho lực lượng CSGT.