Hà Nội: CSGT phát hiện 125 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày 'lễ tình nhân'

TPO - Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong ngày 14/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các đơn vị thuộc lực lượng này đã phát hiện, xử lý 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Thực hiện Kế hoạch của Phòng CSGT, tối 14/2, Đội CSGT đường bộ số 7 bố trí 2 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.

Ghi nhận tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, từ 19h30, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy, xe ô tô và cả phương tiện kinh doanh vận tải. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình, tài xế Đ.M.T (SN 1985, trú tại Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 12L1-062.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,030 mg/l; một tài xế xe máy khác là C.T.T (SN 1970, trú tại Hà Nội) bị xác định trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,255 mg/l. Làm việc với CSGT, người này thừa nhận đã uống bia trong bữa cơm tại nhà, sau đó điều khiển xe đi chúc Tết thì bị kiểm tra, xử lý.

Thiếu tá Đỗ Đức Dũng - tổ trưởng tổ công tác cho biết, theo quy định, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn dưới 0,25 mg/l sẽ bị phạt tiền từ 2–3 triệu đồng; nếu vi phạm ở mức từ 0,25 mg/l đến dưới 0,4 mg/l sẽ bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

“Quá trình làm việc với người vi phạm, các trường hợp khi được phát hiện đều đang chở theo người thân, cá biệt có trường hợp chở theo cả gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ đi chúc Tết - đây là hành vi vi phạm nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cho nhiều người” - Thiếu tá Dũng nhấn mạnh.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Theo thống kê, trong ngày 14/2, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát hơn 7.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để bảo đảm an toàn đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, Phòng CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, chủ động lựa chọn phương tiện công cộng, taxi hoặc nhờ người thân không sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Tết Nguyên đán.