Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: CSGT phát hiện 125 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày 'lễ tình nhân'

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, trong ngày 14/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, các đơn vị thuộc lực lượng này đã phát hiện, xử lý 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

vi-pham-con.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Thực hiện Kế hoạch của Phòng CSGT, tối 14/2, Đội CSGT đường bộ số 7 bố trí 2 tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn.

Ghi nhận tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, từ 19h30, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy, xe ô tô và cả phương tiện kinh doanh vận tải. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình, tài xế Đ.M.T (SN 1985, trú tại Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 12L1-062.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,030 mg/l; một tài xế xe máy khác là C.T.T (SN 1970, trú tại Hà Nội) bị xác định trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,255 mg/l. Làm việc với CSGT, người này thừa nhận đã uống bia trong bữa cơm tại nhà, sau đó điều khiển xe đi chúc Tết thì bị kiểm tra, xử lý.

vi-pham-3.jpg

Thiếu tá Đỗ Đức Dũng - tổ trưởng tổ công tác cho biết, theo quy định, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong hơi thở có nồng độ cồn dưới 0,25 mg/l sẽ bị phạt tiền từ 2–3 triệu đồng; nếu vi phạm ở mức từ 0,25 mg/l đến dưới 0,4 mg/l sẽ bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

“Quá trình làm việc với người vi phạm, các trường hợp khi được phát hiện đều đang chở theo người thân, cá biệt có trường hợp chở theo cả gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ đi chúc Tết - đây là hành vi vi phạm nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cho nhiều người” - Thiếu tá Dũng nhấn mạnh.

vi-pham-2.jpg
Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Theo thống kê, trong ngày 14/2, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát hơn 7.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Để bảo đảm an toàn đối với bản thân, gia đình và cộng đồng, Phòng CSGT đề nghị người dân chấp hành nghiêm thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe”, chủ động lựa chọn phương tiện công cộng, taxi hoặc nhờ người thân không sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày Tết Nguyên đán.

Thanh Hà
#Kiểm soát nồng độ cồn trong giao thông #Phạt vi phạm nồng độ cồn #An toàn giao thông ngày lễ tình nhân #Phòng ngừa tai nạn giao thông #Chấp hành luật giao thông dịp Tết #Tác động của rượu bia khi lái xe #Hành vi nguy hiểm khi lái xe có cồn #Lực lượng CSGT Hà Nội #Thực thi luật xử phạt vi phạm #Khuyến cáo không lái xe khi uống rượu bia

Xem thêm

Cùng chuyên mục