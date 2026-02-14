Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử lý nhiều đối tượng xúc phạm lực lượng công an

Cảnh Kỳ
TPO - Cơ quan công an tại tỉnh Vĩnh Long vừa mời làm việc, lập biên bản xử lý các đối tượng sử dụng mạng xã hội đăng tải những nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an xã Lương Phú mời làm việc đối với N.Q.H (trú xã Lương Phú, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ về hành vi bình luận nội dung xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức trên mạng xã hội.

h2.jpg
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc với N.Q.H.

Tại buổi làm việc, H. thừa nhận vào ngày 4/2, đã đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, nguyên nhân xuất phát từ sự bức xúc trước các thông tin liên quan đến việc lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm vỉa hè.

Tại cơ quan công an, H. đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự nguyện xóa bỏ bình luận và viết cam kết không tái phạm. Công an xã Lương Phú đang củng cố hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính trường hợp trên theo quy định.

Ngày 5/2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long phát hiện tài khoản cá nhân Facebook và Tiktok của P.Y.O (SN 1995, ngụ phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long) đăng tải video kèm nội dung và bình luận sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an phường. Bài đăng đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận, sau đó, O chủ động xóa bài.

Công an mời làm việc, O thừa nhận do thiếu hiểu biết và bức xúc vì bị Công an phường Hòa Thuận lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nên đăng tải thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Sau khi được cán bộ Công an phường giải thích, O đã nhận thức được lỗi vi phạm, tỏ ra ăn năn, hối lỗi, có bài đăng đính chính thông tin trên tài khoản mạng xã hội và cam kết không tái phạm.

o.jpg
Công an làm việc với P.Y.O.

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long phát hiện một trường hợp đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Công an xác minh chủ tài khoản và mời làm việc đối với N.T.U (SN 1982, ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long).

Tại cơ quan công an, U khai nhận bài đăng trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật, nguyên nhân do bức xúc vì bị lực lượng công an tạm giữ xe máy để xác minh vụ việc đánh bạc. Qua làm việc, U nhận thức được hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và lãnh đạo địa phương và cam kết sẽ không tái phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi tiếp nhận các nguồn thông tin trên không gian mạng, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Cảnh Kỳ
