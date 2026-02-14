Độ khoang bí mật trên xe bán tải, vận chuyển gần 2 tạ pháo về Đắk Lắk

TPO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk đã độ chế thùng xe bán tải thành khoang chứa bí mật, để vận chuyển gần 2 tạ pháo hoa nổ với giá 20 triệu đồng.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Đạt (28 tuổi, trú xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk), để điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm” gần 2 tạ pháo hoa.

Đối tượng Phạm Văn Đạt (giữa) cùng tang vật.

Trước đó, lực lượng công an đã kiểm tra nhà Đạt tại thôn 17, xã Ea Ning. Tại đây, công an phát hiện một xe ô tô bán tải đậu trước sân có biểu hiện nghi vấn.

Khi kiểm tra, công an phát hiện phần thùng xe phía sau đã được độ chế, cải tạo thành ngăn chứa bí mật. Bên trong ngăn này có 114 khối hình hộp chữ nhật in chữ nước ngoài, tổng trọng lượng hơn 190kg.

Pháo hoa nổ được chứa trong khoang xe.

Làm việc với công an, Đạt khai toàn bộ số hàng trên là pháo hoa nổ. Đối tượng cho biết được một người đàn ông chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển số pháo từ xã Đức Cơ (Gia Lai) về Đắk Lắk với tiền công 20 triệu đồng.

Sau khi đưa pháo về địa bàn và đậu xe trước nhà, Đạt bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, mở rộng.