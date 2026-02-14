Gây rối trật tự rồi ‘chạy án’, khi đến đầu thú bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ

TPO - Bỏ trốn gần 2 năm sau khi gây rối trật tự, Hòa quay lại "chạy án" hơn 300 triệu cho mối quan hệ ngoài xã hội sau đó được hướng dẫn đến công an đầu thú. Tuy nhiên, Hòa bị khởi tố thêm tội “Đưa hối lộ”.

Ngày 14/2, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan hành vi đưa, nhận tiền nhằm tác động để không bị xử lý hình sự trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1989, thường trú phường Khánh Hội) là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố ra quyết định truy tìm do liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 22/6/2024 tại nhà hàng White Palace (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận cũ). Sau khi vụ việc xảy ra, Hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đầu năm 2026, khi biết vụ án đã được xét xử, Hòa quay lại TPHCM và thông qua các mối quan hệ xã hội để tìm cách “chạy án”. Hòa liên hệ Nguyễn Minh Thạch (SN 1979, thường trú phường An Khánh) nhờ tìm người có thẩm quyền giúp mình không bị xử lý hình sự. Thạch đồng ý và yêu cầu “chi phí” 300 triệu đồng.

Trưa 11/2, Hòa gặp Thạch tại một quán cà phê trên địa bàn phường Bình Trưng, giao đủ số tiền 300 triệu đồng theo thỏa thuận. Sau đó, Thạch hướng dẫn Hòa đến Công an phường Khánh Hội trình diện. Hòa thực hiện theo và được Công an phường chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện dấu hiệu “chạy án” nên tiến hành xác minh, đấu tranh làm rõ. Ngày 12/2, Hòa thừa nhận đã đưa 300 triệu đồng cho Thạch nhằm nhờ tác động để không bị xử lý hình sự.

Thạch (áo thun) và Hòa (áo sơ mi) tại cơ quan công an.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thạch khai đã lợi dụng tâm lý lo sợ của Hòa để đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền, thực tế không hề liên hệ hay nhờ vả bất kỳ cá nhân nào. Khám xét nơi ở của Thạch, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 300 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hòa về tội “Đưa hối lộ” và Nguyễn Minh Thạch về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các đối tượng tự xưng có khả năng “chạy án”, “lo giảm nhẹ”, “can thiệp” vào quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Mọi hành vi đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích khác nhằm tác động đến người có thẩm quyền đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự.

Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu hiểu biết pháp luật của người vi phạm để đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn “lo chạy”, qua đó chiếm đoạt tài sản. Các cơ quan tiến hành tố tụng làm việc theo đúng quy định, công khai, minh bạch; không có cá nhân nào có thể “can thiệp”, “dàn xếp” trái pháp luật.