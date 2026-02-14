Giám đốc 2 doanh nghiệp kinh doanh xe điện ở Sầm Sơn bị khởi tố

TPO - Nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, các bị can đã hợp thức hóa số liệu thu chi, nâng khống chi phí giá vốn để trốn thuế gần 1 tỷ đồng.

Ngày 13/2, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong và Vũ Thùy Dương, kế toán công ty, về tội "Trốn thuế".

Ông Lê Văn Lưu, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong và nữ kế toán bị bắt giữ.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Công ty TNHH thương binh 27-7 Chiến Thắng và Nguyễn Thị Huyền, kế toán công ty về cùng tội danh.

Trước đó, qua công tác rà soát, công an xác định tại Sầm Sơn có 4 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xe điện chở khách với hơn 450 phương tiện, hoạt động chủ yếu vào mùa du lịch hè.

Tuy nhiên, công tác quản lý, theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, vẫn còn tình trạng nhân viên xe điện lôi kéo, chèn ép khách du lịch, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh du lịch của địa phương.

Trong đó, hoạt động kinh doanh xe điện chở khách tại Sầm Sơn chủ yếu tập trung ở 2 doanh nghiệp lớn là Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong và Công ty TNHH thương binh 27-7 Chiến Thắng.

Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH thương binh 27-7 Chiến Thắng.

Công an cáo buộc, trong các năm 2023 và 2024, nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, ông Lê Văn Lưu đã chỉ đạo kế toán hợp thức hóa số liệu thu chi, nâng khống chi phí giá vốn.

Tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp mà Công ty Hưng Phong trong 2 năm được xác định hơn 786 triệu đồng; còn Công ty TNHH thương binh 27-7 Chiến Thắng là hơn 162 triệu đồng.