Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố trạm trưởng trạm bê tông thuộc Công ty Việt Trung

MĐ-VQ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đỗ Việt Linh, trạm trưởng trạm bê tông thuộc Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Việt Trung (Ninh Bình) đã trực tiếp quyết định, chỉ đạo đổ trái phép khối lượng lớn chất thải rắn ra môi trường.

Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, trú tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội danh “Gây ô nhiễm môi trường”.

screen-shot-2026-02-13-at-184150.png
Trạm bê tông thuộc Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Việt Trung. Ảnh: V.Q.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Linh là Trạm trưởng trạm bê tông thuộc Công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Việt Trung có địa chỉ ở thôn 1, xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình.

Với vai trò quản lý, Linh đã trực tiếp quyết định, chỉ đạo đổ trái phép khối lượng lớn chất thải rắn thông thường gồm bột, bã bê tông thải loại ra mương nước tiếp giáp trạm trộn bê tông và bãi đất trống trong khuôn viên trạm mà không lót bạt, phủ bạt và thực hiện biện pháp che chắn tránh phát tán chất thải ra môi trường.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, tổng khối lượng chất thải Linh chỉ đạo đổ trái phép ra môi trường trên 113 tấn. Tại cơ quan công an, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của bản thân.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

MĐ-VQ
#Khởi tố vụ gây ô nhiễm môi trường #Vi phạm quy định đổ chất thải xây dựng #Hành vi trái phép tại trạm bê tông #Vai trò của trạm trưởng trong vi phạm #Chất thải rắn và tác động môi trường #Điều tra vụ đổ chất thải trái phép #Xử lý hành chính vi phạm môi trường #Tác động của chất thải xây dựng tới môi trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục