Pháp luật

Google News

Hai tài xế lái xe rượt nhau trên cao tốc lĩnh án tù

Chúc Trí - Tấn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/2, Tòa án nhân dân Khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm liên quan vụ xe tải và xe khách rượt đuổi nhau trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương vào đầu tháng 1 vừa qua.

Sau khi đánh giá tài liệu và hành vi của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tín (44 tuổi, tài xế xe khách Hùng Hiếu) 1 năm 3 tháng tù; bị cáo Lương Văn Quốc (31 tuổi, tài xế xe tải) 1 năm tù cùng tội "gây rối trật tự công cộng".

z7528345970599-e6e8e6c57857570a1281dc6bc23ae522.jpg
Hai bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, chiều tối 7/1/2026, tài xế Lương Văn Quốc điều khiển xe ô tô tải biển số 15LD-004.02 lưu thông trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng đi tỉnh Đồng Tháp. Khi đến đoạn thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh thì bị xe ô tô chở khách biển số 63B-013.64 do Nguyễn Đức Tín điều khiển vượt lên, tạt đầu xe nhưng chưa xảy ra va chạm.

Khoảng 20 phút sau, khi ra nút giao cao tốc về Đồng Tháp, Quốc nhìn thấy xe ô tô chở khách đã tạt đầu xe mình chạy phía trước nên lái xe tải vượt lên và chửi tài xế xe khách. Dù lối ra chỉ 1 làn xe, Quốc vẫn lái xe chen lên bên phải xe khách.

Do không giữ khoảng cách an toàn, nên phần thùng xe tải va chạm vào phần thân và làm hỏng gương chiếu hậu khách.

Do tức giận, dù trên xe đang có 25 hành khách, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, Nguyễn Đức Tín vẫn lái xe khách đuổi theo xe tải trên đoạn đường khoảng 3km. Suốt quá trình truy đuổi, cả 2 xe đều bất chấp, vi phạm nhiều quy định giao thông, như: Chạy quá tốc độ; chuyển làn đột ngột, lấn làn; chạy vòng tròn tại ngã ba không được quay đầu...

Hành khách trên xe đã quay clip vụ việc và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt tương tác, gây bức xúc dư luận. Kết luận định giá xác định thiệt hại đối với xe khách hơn 17,4 triệu đồng.

z7528345975076-60d1f080154aa7573936d72fb0c47a92.jpg
Hai bị cáo được đưa đến phiên tòa.

Viện kiểm sát cho rằng hành vi của hai tài xế đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Cả hai được xác định phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, không có tình tiết tăng nặng và đã bị truy tố cả hai về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo tuy không gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh trật tự.

Chúc Trí - Tấn Minh
#Đồng Tháp #tài xế #rượt đuổi cao tốc #hoảng loạn

