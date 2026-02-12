Ôm hàng trăm kg pháo lậu bơi qua sông về Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 12/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thông tin, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển 143kg pháo trái phép qua biên giới.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên biên giới, cửa khẩu dịp trước trong và sau Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 12/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 143kg pháo nổ và pháo hoa nổ từ Trung Quốc về Việt Nam.

Theo đó, vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11/2, lực lượng nghiệp vụ và tuần tra vũ trang Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Mốc 99 (2) + 2.500m (tổ 5 Duyên Hải, phường Lào Cai), thuộc địa bàn đơn vị quản lý và phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Tài (SN 2006, trú tại: thôn Làng Cau, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) cùng tang vật là 5 bao tải, bên trong có chứa các loại pháo nổ và pháo hoa nổ, tổng khối lượng 143kg.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội và dẫn giải đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng để điều tra làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tài cùng tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Tại đây, đối tượng Tài khai nhận, Tài cùng với em họ của mình được 1 đối tượng thuê vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Đối tượng Tài cùng em họ bơi qua sông Hồng vượt biên sang Trung Quốc, vận chuyển 5 bao tải chứa các loại pháo đã được tập kết sẵn bên bờ Trung Quốc để đưa về Việt Nam.

Khi Tài và người này đưa toàn bộ số pháo trên về đến bờ sông phía Việt Nam thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Đồn Biên phòng phối hợp với công an phường Lào Cai, phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý nghiêm trước pháp luật.

Thành Đạt
