Triệt phá nhiều vụ trọng án lớn, Công an Đắk Lắk được Bộ Công an khen thưởng

Hồ Nam
TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức trao quyết định khen thưởng cho 8 đơn vị nghiệp vụ đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc, triệt phá hàng loạt đường dây lừa đảo nghìn tỷ, ma túy và vũ khí quy mô lớn.

Sáng 12/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức Lễ công bố thư khen và trao các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Cụ thể, 8 đơn vị thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk đã được biểu dương nhờ lập chiến công trong nhiều chuyên án lớn. Điển hình là vụ triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng núp bóng đầu tư tiền ảo với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 51 triệu USD (khoảng 1.275 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các đơn vị còn ghi dấu ấn khi triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô "khủng", bắt giữ 17 đối tượng cùng hơn 9kg ma túy và vũ khí nóng, nhanh chóng sa lưới nhóm tội phạm cướp 1,5 tỷ đồng tại phường Tuy Hòa, cũng như quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm tham nhũng, chức vụ và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã gửi lời cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời nhiệt liệt biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm của các cán bộ chiến sĩ.

Đại tá Tuấn nhấn mạnh, những chiến công này không chỉ khẳng định bản lĩnh của lực lượng Công an tỉnh trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, mà còn là mắt xích quan trọng bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự cho các sự kiện trọng đại của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sự chủ động trong tuần tra, kiểm soát giao thông và quản lý cư trú của các đơn vị cũng đã góp phần quan trọng giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhiều mầm mống tội phạm nguy hiểm ngay từ cơ sở.

Hồ Nam
