Phát hiện xe tải chở hơn 15 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi

TPO - Công an Nghệ An vừa phát hiện một xe tải vận chuyển hơn 15 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, thùng xe không được kẹp chì niêm phong theo quy định.

Ngày 12/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn xe ô tô vận chuyển 180 con lợn nhiễm bệnh không có giấy kiểm dịch.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng chưa công bố dịch để vận chuyển lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi qua nhiều địa bàn nhằm “tránh dịch”, tiêu thụ với giá cao, tiềm ẩn nguy cơ làm dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Chiếc xe tải chở 180 con lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ ngày 5/2, tại Km 662+600 đường Hồ Chí Minh (xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô BKS 73C-117.xx có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vận chuyển gia súc vi phạm pháp luật. Lực lượng chức năng tiến hành dừng và kiểm tra phương tiện.

Xe ô tô do N.H.H (SN 1984, trú xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, chở theo T.T.H (SN 1983, trú xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị) là chủ hàng. Trên xe vận chuyển 180 con lợn, tổng trọng lượng khoảng 15,3 tấn, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, thùng xe không được kẹp chì niêm phong theo quy định.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận số lợn trên được vận chuyển từ tỉnh Thái Nguyên vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An xác định toàn bộ số lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Công an làm việc với N.H.H.

Ngày 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo đúng quy định.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.